Algérie: PAF - Des instructions pour intensifier les efforts et assurer la rapidité des interventions

Alger — Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba a donné, samedi des instructions et des orientations aux chefs et commandants des brigades opérationnelles de la Police aux frontières (PAF) afin d'intensifier les efforts et assurer la rapidité et l'efficacité des interventions dans le but de fournir les meilleures prestations sécuritaires aux citoyens, a indiqué un communiqué de la DGSN.

"Dans le cadre de la poursuite du programme des rencontres internes d'orientation, le DGSN a présidé une rencontre d'orientation nationale au profit des chefs et responsables des brigades de la police aux frontières aériennes, marines et terrestres, lors de laquelle il a donné des orientations et des recommandations à l'effet d'intensifier les efforts, assurer la rapidité et l'efficacité des interventions et renforcer la coordination et les opérations communes avec l'ensemble des partenaires et des cops de sécurité, afin d'offrir aux citoyens, les meilleures prestations sécuritaires dans le respect rigoureux des principes des droits de l'Homme et des lois de la République", a précisé la même source.

Le même responsable a reçu des explications de la part des cadres et des responsables de la PAF, sur les efforts déployés et les résultats obtenus par les forces de police en matière de lutte contre toutes formes de criminalité, et de protection de l'économie nationale, outre les mesures sécuritaires prises pour assurer les points frontaliers notamment avec le début de la saison estivale, a souligné le communiqué.

A cette occasion le DGSN a félicité toutes les forces de la PAF pour "les résultats réalisés dernièrement sur le terrain en matière de lutte contre toutes formes de criminalité, notamment la mise en échec de plusieurs tentatives de transfert illicite de devises vers l'étranger".