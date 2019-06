Soudan: Imam - l'atmosphère est propice pour la participation des mouvements au changement

Khartoum - — Le chef du 'Mouvement de libération du Soudan-deuxième révolution' (MLS-DR)M. Abu al-Qassim Imam a souligné l'importance de donner la priorité à la question de la guerre et de la paix dans le gouvernement de transition, car il s'agit d'une question centrale liée à la situation sur le terrain, notamment en ce qui concerne les personnes déplacées, les réfugiés et le retour et la réconciliation sociale.

"L'atmosphère est prête pour que les camarades qui ne font pas partie du groupe soient des partenaires à apporter le changement et la construction dans l'ombre d'une patrie sûre et stable", a-t-il déclaré à SUNA.

Imam a souligné que les membres du conseil militaire sont ouverts aux mouvements armés car ils connaissent mieux la question de la sécurité et de la paix et il a appelé les camarades à se joindre à la paix et à saisir cette occasion.

M. Imam a souligné que la révolution du changement était une révolution de la jeunesse à laquelle participaient les forces politiques et que les forces de la Déclaration de liberté et de changement avaient l'avantage en organisant et en dirigeant le mouvement politique et que leur rôle n'était pas nié dans l'achèvement de ses cycles.

Nous affirmons que la révolution est un travail cumulatif lié à des questions fondamentales. Nous soulignons également qu'une feuille de route doit être élaborée pour créer un avenir prometteur et pour répondre à la question de savoir comment gouverner le Soudan pas qui le gouverne, et tout saut sur ces questions et l'acquisition de tout, nous ramènera à la case départ.

Imam a souligné qu'ils affirmaient que le Conseil militaire de transition assumait le conseil souverain et qu'il appelle à une représentation civile limitée ou à un conseil intermédiaire facilitant le processus de transition et que le Conseil des ministres seraient des compétences sans appartenance partisane et connues pour leur intégrité, leur compétence, leur sagesse et leur expérience.