Soudan: Voie islamique - Nécessité de s'accorder sur un gouvernement de compétents

Khartoum — Le Parti de la voie islamique (OVI) a exprimé l'espoir que les Soudanais conviendraient dès que possible d'un gouvernement doté de compétences et d'experts dotés de connaissances politiques et a souligné l'importance d'un consensus pour trouver des moyens de résoudre les problèmes urgents de sécurité et d'économie.

Le secrétaire général du (OVI) Babikir Mukhtar a appelé dans des déclarations à la (SUNA) d'accorder la plus grande importance à la paix en contactant les mouvements armés non signataires des accords de paix et en leur demandant de participer à l'instauration de la stabilité et de la paix comme priorité surtout qu'il ya des déclarations positives publiées par certains de leurs dirigeants dans ce domaine.

Mokhtar a appelé d'accompagner la loi de 2005 dans le gouvernement de transition et que le nombre de ministres ne dépasse pas 20 ministres.

Mokhtar a exprimé son optimisme quant à la stabilité de la situation politique dans le pays lors de la prochaine phase, à travers l'ouverture de larges portes du conseil militaire pour négocier avec toutes les forces politiques et leur volonté d'instaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans tout le pays.

Il a également appelé les professionnels et les forces de la liberté et de changement à saisir les opportunités qui s'offraient à eux et à ne pas exclure les autres ajoutant que les nombreuses revendications , la prolongation de la période de négociation , les barricades et les barrières qu'ils ont mises sur les routes en ont dispersé la sympathie populaire et même leur enthousiasme.