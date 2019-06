Afrique: CAN 2019 - La Guinée doit se rassurer devant Madagascar

Un autre évènement à la CAN 2019! Les Barea de Madagascar découvrent ce samedi le grand bain africain. Le Syli national de la Guinée, l'un des out-siders de la compétition sera le premier adversaire du Madagascar dans le groupe B.

Pas rassurantes dans les matchs amicaux d'avant CAN 2019, les deux équipes ont tout à prouver dans cette affiche. 3 défaites en 3 matchs pour la Guinée, un match nul et deux défaites pour Madagascar en 3 rencontres. Les deux sélections semblent aborder le tournoi avec une certaine pression.

« Très heureux nous les Malgaches d'être ici parmi vous et à la CAN. Beaucoup d'équipes nous sont bien évidemment sur le papier supérieures mais on est là aujourd'hui avec l'envie de bien faire les choses, de faire plaisir au peuple malgache et de montrer qu'on a aussi des qualités.

On s'est préparé le mieux possible et on a envie de créer la surprise » a fait savoir Nicolas Dupuis, sélectionneur du Madagascar.

La Guinée, ambitieuse dans cette compétition, sera face à un adversaire qui viendra pour bousculer la hiérarchie. Les joueurs guinéens sont prévenus.

Jeremy Morel, Fontaine vont devoir créer la sensation en venant à bout de l'équipe guinéenne avec une pléiade de joueurs techniques.

Même en l'absence de Naby Keita (pas totalement remis de sa blessure), le Syli national pourra compter sur le capitaine Ibrahim Traoré, François Kamano, Amadou Diawara et Mohamed Yattara afin de faire la différence.

Début de cette affiche excitante, 20h GMT à Alexandrie.