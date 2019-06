Algérie: CAN 2019 - Ce paramètre très important que doit prendre en compte l'Algérie selon Madjer

Ancien sélectionneur de l'Algérie, Raba Madjer a évoqué la participation des Fennecs à la CAN 2019. Alors que Djamel Belmadi et ses hommes feront leur entrée dans la compétition ce dimanche contre le Kenya (20H GMT), Madjer s'est notamment exprimé sur les conditions météorologiques dans laquelle va se jouer la CAN. Des conditions que l'Algérie doit forcément prendre en compte selon lui si elle veut aller loin dans la compétition.

« Il ne faut pas oublier que cette CAN va se dérouler pour la première fois au mois de juin. Le climat sera très chaud. Et le taux d'humidité sera très élevé. Il faudra prendre ce paramètre en considération puisqu'il n'arrange pas les sélections maghrébines », a indiqué Madjer sur le plateau d'une émission sportive sur la chaine MBC Masr.

Et d'ajouter : « Pour preuve, les sélections maghrébines, et à contrario de leurs homologues de l'Afrique noire, n'ont pas toujours réussi leur compétition en dehors de leurs bases. Il faut aussi prendre en considération le fait que ce tournoi va, pour la première fois de son histoire, se dérouler avec 24 sélections. Je pense que les sélections maghrébines vont devoir bien se préparer pour cette CAN, notamment sur le plan physique ».

Beaucoup de joueur, notamment Samuel Kalu du Nigeria, souffrent de la chaleur dans laquelle se joue cette compétition organisée pour la première fois en plein été.