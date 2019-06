Algérie/Kenya: CAN 2019 - Algérie - Riyad Mahrez se méfie du Kenya

L'Algérie affronte le Kenya ce dimanche soir pour le compte de la première journée du groupe C de cette CAN 2019.

Les choses sérieuses commencent déjà pour les Verts avec ce match piège face à une équipe kényane qui signe son retour sur le plan continental après 15 ans d'absence. Assoiffés d'exploit, les « Harambee Stars » sont plus que jamais décidés à tenir la dragée haute aux Algériens, et pourquoi pas créer l'une des premières surprises du tournoi. Les Fennecs pourront compter sur leur star Riyad Mahrez, et espèrent aller le plus loin possible dans cette CAN 2019.

L'attaquant algérien, Riyad Mahrez, s'est exprimé au sujet du prochain adversaire des Verts, le Kenya. « On ne connait pas bien le Kenya. On a jamais joué contre eux mais, on a vu beaucoup de vidéos, on a joué des équipes similaires. On va tout donner. »

Riyad Mahrez a ajouté : « On a toujours la pression parce qu'on joue pour le pays. Moi je ne rentre pas dans le jeu de savoir qui est un grand joueur ou ballon d'or africain. Je fais partie d'un collectif, le plus important c'est l'équipe. »

Le joueur de Manchester City de poursuivre: « Wanyama est un très bon joueur mais on ne sera pas focalisés sur lui, il y'a d'autres joueurs qui ont des qualités dans l'équipe du Kenya. »

Riyad Mahrez a aussi dit : « Je suis prêt pour le brassard de capitaine. C'est une responsabilité, il faut être leader sur et en dehors du terrain, je vais l'assumer », avant de conclure sur une question sur le fait d'être un favori : « On aurait pu gagner la CAN aussi en 2015 et 2017 » pour expliquer que ce n'est pas le statut qui fait le vainqueur.

Première étape, sortir de la poule C de la CAN 2019, composée en plus de l'Algérie et du Kenya, du Sénégal et de la Tanzanie.