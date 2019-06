Congo-Kinshasa/Egypte: CAN 2019 - Florent Ibenge attend une réaction face aux Pharaons

Pour son premier match de cette CAN 2019, l'Ouganda ne s'est pas raté. Les hommes de Sébastien Desabre se sont imposés (2-0) face à la République démocratique du Congo.

Inoffensive et dominée par une très solide équipe d'Ouganda, la RD Congo a totalement manqué son entrée en lice à la CAN 2019. Les Léopards sont déjà dos au mur dans le groupe A de cette Coupe d'Afrique. Dominés, et surtout incapables de réagir après une entame difficile, les hommes de Florent Ibenge ont essuyé une cuisante défaite, et sans qu'il n'y ait rien à redire.

« On savait que gagner le premier match dans une CAN à 24 équipes ouvrait quasiment les portes d'une qualification en huitième de finale. C'est donc un grand coup au moral », a déclaré Florent Ibenge après la rencontre au micro de RFI. Le sélectionneur de la RDC espère maintenant une réaction de ses hommes face à l'Egypte, leur prochain adversaire. « Après avoir montré cette image de nous-mêmes, on est surtout dans l'idée de montrer autre chose, parce que la RDC, ce n'est pas ça. Il faut féliciter l'Ouganda bien sûr, mais on a vécu une faillite collective. Il nous a manqué le fighting spirit, soupire le technicien. Vous pouvez mettre en place n'importe quelle tactique, si l'envie n'est pas là, il n'y a rien à faire. »