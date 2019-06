Maroc: CAN 2019 - Les Lions ont le moral au beau fixe

Qui des Lions de l'Atlas ou des Brave Warriors remporteront le premier match du groupe D de la CAN 2019? Le Maroc et la Namibie s'affrontent ce dimanche au stade Al Salam du Caire.

Envahis par le doute et sans certitude dans leur jeu, les Marocains doivent trouver le bon cap cet après-midi pour éviter un naufrage contre la Namibie. Au moment d'entrer sur la pelouse du stade Al Salam, les hommes d'Hervé Renard doivent laisser derrière eux toutes les polémiques qui ont émaillé leur préparation et les deux défaites concédées en matchs de préparation respectivement contre la Gambie (0-1) et contre la Zambie (2-3).

« Le moral n'a pas été affecté après les défaites à Marrakech. On est prêt et on devrait être présents, a d'abord lancé Youssef Ait Benasser dans des propos relayés par sport.le360.ma. Ça fait 4 ans que je suis en équipe nationale et c'est un honneur, j'attendrais patiemment ma chance. C'est un frère qui joue à mon poste (le milieu défensif Karim El Ahmadi, ndlr), a poursuivi le joueur de l'AS Monaco (France). On discute beaucoup mais on ne dit pas qu'on est favoris. On reste concentrés sur notre objectif et soudés », confie le joueur au sujet du vestiaire des Lions et de l'ambiance qui règne en son sein.

En six rencontres entre les deux équipes, cinq sont revenues aux Lions de l'Atlas, contre un match nul. Mais les défaites contre la Gambie (0-1) puis la Zambie (2-3) en matchs de préparation sont venues servir de piqûre de rappel.