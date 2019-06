Congo-Brazzaville: 58e anniversaire des FAC et de la gendarmerie nationale - Une prise d'armes sous le signe de l'honneur, de la loyauté et de la dignité

Sous un ciel de saison sèche, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a présidé la prise d'armes organisée le 22 juin, à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat, au cours de laquelle diverses distinctions ont été remises à un échantillon de douze agents de la force publique.

La cérémonie a connu la participation du chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC) et de son homologue de l'Angola, des personnels des FAC, des officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires de rang et gendarmes, des attachés militaires accrédités au Congo, puis les membres du commandement des FAC et de la police.

A la tribune, aux côtés du ministre de la Défense nationale et celui de l'Intérieur et de la décentralisation, plusieurs autres membres du gouvernement on été de la partie .

Quelque huit cents militaires ainsi que plusieurs véhicules ont participé à l'édition 2019 du défilé de près d'une heure organisé autour du thème « L'amélioration de la gouvernance comme fondement de l'action des forces armées ». Des carrés des unités de l'armée de l'air, de terre, de mer, la gendarmerie nationale et la police nationale, mais également des sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour la circonstance.

A cette occasion, douze agents de la force publique ont reçu des distinctions honorifiques sous plusieurs formes à titre exceptionnel et normal, à savoir dans l'ordre du mérite congolais au grade d'officier, au grade de chevalier ; dans l'ordre du dévouement congolais, au grade de chevalier ; dans l'ordre de la médaille d'honneur, au grade de la médaille d'argent, au grade de la médaille de bronze ; dans l'ordre de la croix de la médaille militaire ...

Signalons qu'au titre de cette célébrations, de nombreuses activités ont été organisées, notamment un culte œcuménique au poste Salutiste des Plateaux des 15 ans, la remise des dons aux veuves et orphelins de la force publique ainsi que la célébration, le 21 juin, de la journée du souvenir aux morts de la force publique.