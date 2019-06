Madagascar: Baolai - Les promotions continuent

Les promotions spéciales Barea - CAN 2019 et Fête de l'Indépendance se poursuivent chez Baolai le leader dans la distribution des grandes marques chinoises de l'électroménager et de l'audiovisuel.

« Des remises spéciales sont pratiquées sur nos produits, notamment les téléviseurs LED et 4 K de nos plus grandes marques comme Changhong, Hisense et Skyworth, mais les autres appareils comme les Subwoofers, réfrigérateurs, lave-linges et autres sont également concernés » indique Ren Yujie, le PDG de Baolai qui a pris les dispositions qui s'imposent pour mieux accueillir et servir les clients en cette période de la CAN 2019 et du 26 juin.