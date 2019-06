Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Un bilan plus que positif !

Durant près de 6 mois, la troisième législature de la troisième République, aura ainsi travaillé pour l'intérêt de la nation Congolaise, en enregistrant un bilan plus que positif, depuis la séance de l'ouverture de la session extraordinaire survenue le lundi 28 janvier 2019, jusqu'à la session ordinaire de mars qui vient à peine de se clôturer.

En effet, quoique les Députés nationaux bénéficient de leurs vacances parlementaires, cependant, il était temps pour cet organe délibérant, à travers son Rapporteur, le professeur Célestin Musao Kalombo, de procéder à la restitution du travail qui a été abattu par la deuxième institution du pays. C'est dans cette optique, devant un parterre de journalistes, vendredi 21 juin dernier, que cet honorable Député national a affirmé, haut et fort, que la Chambre basse du parlement a été à la hauteur de ses missions.

D'une manière spectaculaire, après avoir validé succinctement le pouvoir des élus du peuple, élaboré le Règlement intérieur, organisé les élections pour la mise sur pied du Bureau définitif chapeauté actuellement par Jeanine Mabunda Lioko, et participé à la composition des groupes parlementaires ainsi que des commissions permanentes, l'Assemblée nationale RD congolaise continue à être de plus en plus proche de la population. Célestin Musao Kalombo a laissé entendre que depuis l'avènement du Bureau définitif, ce dernier n'a, aucunement croisé les bras. «Depuis lors, nous sommes mis au travail, le Bureau définitif n'a pas croisé les bras, il s'est mis au travail en organisant régulièrement des réunions et en convoquant aussi des séances plénières», martèle le Rapporteur de l'Assemblée nationale.

Et d'ajouter : « Plusieurs activités ont été réalisées, je vais citer très rapidement, la constitution des groupes parlementaires ainsi que la publication des bureaux de ces groupes parlementaires là. Nous avons aussi publié la liste de membres des différentes commissions, mais là, il faut souligner que cette liste nécessite encore quelques corrections, parce qu'il y a eu quelques omissions, il y a eu des coquilles qui ont été commises ; surement, cette activité va se poursuivre dans le cadre de la convocation de la session extraordinaire, qui sera convoqué lorsque les conditions seront réunies».

Dans son élan, il a par la suite, rappelé qu'à ce stade, ces différentes commissions, n'ont pas encore organisé les élections de leurs bureaux respectifs. D'où, cette tâche va se poursuivre, probablement, en marge de l'examen de plusieurs questions notamment, l'investiture du gouvernement après la nomination de ses membres. Dans un autre chapitre, le professeur Musao Kalombo, citant la présidente Jeanine Mabunda Lioko, dans son rêve de faire l'Assemblée nationale la "Maison du peuple" et à l'écoute du peuple, fait-il savoir à la presse que les Députés et les personnels administratifs de la Chambre basse du parlement, ont eu à réaliser plusieurs missions des bons offices dans des différentes provinces pour justement, matérialiser ladite mission. « Le Bureau a aussi reçu les caucus des différentes provinces, je vais citer rapidement le caucus de l'espace katangais, le caucus de l'Ituri, du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kwango, Maindombe, Tshuapa, etc. Tous ces caucus ont été reçus et les questions qui étaient abordées ont tourné autour de la problématique de l'insécurité à l'Est du pays, de naufrage et aussi des catastrophes naturelles intervenues çà et là», lâche-t-il. Avant de renchérir sur les missions diplomatiques et la rencontre du Bureau avec le Chef de l'Etat.

Du 23 avril jusqu'à ce jour, Musao Kalombo, au nom de l'Assemblée nationale, admet que son équipe a réalisé un bilan globalement positif, au cours des questions et réponses avec des journalistes accréditées au Parlement, ce Rapporteur n'a pas manqué d'évoquer la problématique.