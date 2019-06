Madagascar: Freak de l'Afrique débarque à Antananarivo

Freak de l'Afrique livrera un concert le samedi 22 juin à partir de 18 heures 30 au Restaurant Fatapera ! Benson, DO B, Joey Aresoa, Nazaria, Patrick, Poète Rebelle, Tagman et Tohy feront également une prestation ce jour.

Durant son passage dans la capitale malgache, le groupe donne aussi deux ateliers au Cercle Germano-Malgache Analakely.

« Un atelier pour les DJs le dimanche 23 juin, de 13 heures à 16 heures, et un atelier sur l'évènement planning et marketing pour les musiciens le lundi 24 Juin de 10h à 12 heures, et de 13h à 16 heures », a affirmé l'organisateur.

Freak de l'Afrique est un collectif de « DJs », « MCs » et danseurs basé à Berlin, qui ont des racines biographiques de différents pays africains, et qui partagent une passion pour le son des clubs africains modernes. Depuis 2012, l'équipe organise des évènements afro en Allemagne, et surtout dans les plus fameux clubs de Berlin.

Tsiky sy mozika au jardin d'Andohalo

Raboussa, Mr Sayda et les humoristes comme Tefy et Antso Bonmartin, donnent rendez-vous à leurs inconditionnels ce jour au jardin d'Andohalo à midi. Tsiky sy mozika, en français « rire et musique », tel est le titre choisi par l'organisateur.

Les humoristes ont déjà attendu avec impatience ce jour. « Nous allons vous offrir un bon sketch », a certifié Antso Bonmartin. C'est aussi une occasion pour Raboussa et Mr Sayda de chanter leurs nouveaux titres.

Zouzar exposera son œuvre à Antsahabe

Le peintre malgacho-indien Zouzar, en collaboration avec l'association Jeune Emergence de Madagascar,organise un vernissage ce jour à 10 heures à Antsahabe.

L'artiste fera un « live painting » pour montrer sa performance. Les quinze tableaux de Zouzar illustreront la vie quotidienne à Madagascar. Après le vernissage, l'artiste présentera ses œuvres du 24 juin au 6 juillet.

Maggie Blanchard au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina

La chanteuse de gospel évangélique Maggie Blanchard entame déjà la célébration de la fête nationale malgache.

Elle offrira un grand spectacle au Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina, demain à 15 heures. Maggie Blanchard est née à Port-au-Prince en Haïti et émigre au Québec durant son adolescence.

En 1999, elle sort son premier album solo Libéré. En 2002, elle participe à un album collectif, Expression de louanges.

En 2004, Pour tout ce que tu es s'ajoute à sa discographie. En 2009 et 2013, elle réalise des tournées avec d'autres artistes chrétiens, Marcel Boungou et Olivier Cheuwa. Maggie a déjà réalisé des concerts dans divers pays, dont la France, la Côte d'Ivoire et les États-Unis.