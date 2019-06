Algérie: Omari et l'actuel directeur général de la FAO discutent de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a été reçu dimanche en audience à Rome, par l'actuel directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), José Graziano da Silva, avec lequel il a discuté des projets d'accompagnement et d'assistance technique réalisés par cette organisation onusienne en Algérie, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La rencontre s'est déroulée en marge de la 41ème Conférence de la FAO à Rome (Italie), en présence du représentant régional de la FAO pour la région Afrique du nord et Moyen Orient, Abdessalam Ould Ahmed et les membres de la délégation accompagnant M. Omari à savoir, le directeur de la coopération au ministère, le directeur de la coopération au ministère des Affaires étrangères et le chargé d'affaires à l'Ambassade d'Algérie à Rome, a précisé la même source.

Omari a indiqué que ces projets auguraient de beaucoup de perspectives de coopération entre l'Algérie et cette organisation multilatérale, appelant à intensifier cette coopération à travers l'expertise de la FAO et la mobilisation de bailleurs de fonds.

Par ailleurs, le ministre a reçu en audience le directeur général de l'Organisation arabe du Développement de l'Agriculture (OADA), Ibrahim Adam Ahmed El-Dekhairi avec lequel il a discuté des perspectives de partenariat avec l'Algérie dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et des forêts.

En visite de travail à Rome du 22 au 26 juin en cours, le ministre représente l'Algérie aux travaux de la 41e session de la conférence de la FAO, à laquelle ont pris part des représentants de 193 pays.

Cette conférence est consacrée entre autres, à l'élection d'un nouveau directeur général de l'organisation.