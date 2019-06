Algérie: Le GSP domine le Championnat d'Algérie de Handi-athlétisme

Alger — Le Championnat d'Algérie d'athlétisme handisport (saison 2018-2019), clôturé samedi soir à Bordj El-Kiffan (Alger) avec le sacre du GS Pétroliers, a été marqué par l'émergence de plusieurs jeunes athlètes.

"Plusieurs bonnes performances ont été réalisées dans ce championnat où beaucoup de nouveaux athlètes se sont révélés dans diverses spécialités et classes. A titre d'exemple, dans une même spécialité, celle du lancer du Club, sept athlètes ont réalisé les minimas de l'IPC", a indiqué à l'APS le directeur de l'organisation sportive à la Fédération algérienne handisport (FAH), Mansour Aït-Saïd.

Disputé sur trois journées (20, 21 et 22 juin) au terrain d'athlétisme Bateau-Cassé de Bordj El-Kiffan, le Championnat d'Algérie a été remporté haut la main par le GS Pétroliers qui a décroché un total de 116 médailles (84 or, 25 argent et 7 bronze) devant Tahadi Aurès Batna avec 45 médailles (28 or, 13 argent et 4 bronze) et Machaâl Abtal Bir Mourad Raïs avec 34 médailles (25 or, 7 argent et 2 bronze). L'équipe de l'AS Sûreté nationale, avec 12 titres, a terminé au pied du podium.

Se félicitant des résultats obtenus lors de ce championnat national, Mansour Aït-Saïd a exprimé le voeu des responsables de la FAH de voir les athlètes qui se sont illustrés au rendez-vous de Bordj El-Kiffan "confirmer leurs performances lors du meeting international de Tunis" prévu du 27 au 29 juin.

Quelque 560 athlètes représentant plus de 70 clubs et associations ont pris part au Championnat d'Algérie d'athlétisme handisport (messieurs et dames) de la saison 2018-2019.