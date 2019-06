Algérie: Environnement - Lancement d'un programme de formation pour 720 journalistes

- Le coup d'envoi d'un programme de formation sur l'environnement au profit de 720 journalistes, tous supports confondus, a été donné dimanche à Alger par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassane Rabehi, et la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zarouati.

Initié par le ministère de la Communication et le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, ce programme entre dans le cadre de la Convention de partenariat signée entre les deux départements ministériels, le 7 mars dernier.

"L'objectif principal de ce programme de formation est de permettre aux journalistes d'acquérir et/ou d'approfondir leurs connaissances sur la préservation de l'environnement et le développement durable, et partant de leur permettre de contribuer à l'instauration d'une culture environnementale à travers la sensibilisation à la protection de l'environnement", selon les organisateurs.

Les premières sessions de ce programme débuteront simultanément à Alger, Tipaza, Boumerdes, Blida, Oran, Mostaganem et Sidi bel Abbes, le 23 juin 2019, pour une durée de dix (10) jours et se poursuivront tout au long de l'année.

Les cinq (05) thèmes retenus pour cette première phase ont trait à la conservation de la biodiversité, la gestion intégrée des déchets, l'économie verte et les énergies renouvelables, l'éducation environnementale pour un développement durable et la production propre et la consommation durable.

Cette formation sera encadrée par le conservatoire national des formations à l'environnement (CNFE) qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables et dispensée par des experts spécialisés dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables.

Les formations réalisées devraient permettre à terme, "la constitution d'un vivier de journalistes spécialisés en environnement, en vue de la création d'une plateforme de communication dédiée à cette thématique", a précisé la même source.