Algérie: Produits psychotropes destinés à des fins médicales - Le dossier transmis aux ministères concernés

Chlef — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Meraoui a déclaré dimanche à partir de Chlef, que le dossier relatif à la liste des produits psychotropes destinés à des fins médicales a été pris en charge, et que des correspondances, à ce sujet, ont été transmises aux ministères de la Justice, de la Défense nationale et de l'Intérieur.

"Le dossier a été pris en charge et la liste des psychotropes destinés à des fins médicales a été transmise aux ministères de la Justice, de la Défense nationale et de l'Intérieur, dans l'attente de la promulgation des textes de loi organisant ce secteur", a indiqué Mohamed Meraoui dans sa réponse à une question d'un professionnel du secteur, à propos de la publication de cette liste, lors d'une rencontre l'ayant réuni avec les cadres du secteur à l'issue d'une visite de travail dans la wilaya.

Le ministre a affirmé la prise en charge de ce dossier, suite à la rencontre ayant réuni ses services avec le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officines (SNAPO) et le Conseil de l'ordre des pharmaciens, dans l'attente, a-t-il dit, de la promulgation des articles annexes portant liste nominative des psychotropes destinés à des fins sanitaires, suivant le décret de loi relatif à ces produits, promulgué en 2015.

A noter que les pharmaciens d'officines avaient déclenché, le 20 mai dernier, un mouvement de grève après que certains d'entre eux aient fait l'objet de poursuites judiciaires en relation avec le classement de certains médicaments (vendus par eux) "dans la liste des produits psychotropes sanctionnés par la Loi".

Ils ont notamment revendiqué la réactualisation de cette liste et la révision de la loi régissant la vente de ce type de produits.

Mohamed Meraoui qui a tenu à rassurer quant à la "disponibilité des moyens pour le financement de la totalité des projets en réalisation", s'est montré satisfait quant à la qualité des structures de santé de la wilaya, non sans lancer un appel en vue de consolider les efforts de tous les partenaires du secteur en vue de réaliser un pôle régional de santé.

D'autres recommandations ont été émises par le ministre lors de cette rencontre, parmi lesquelles le lancement d'avis d'appels d'offres pour l'équipement des établissements de santé, prévus prochainement à la réception, l'envoi d'une commission d'enquête par l'Agence nationale du sang, accorder la priorité de la formation aux sages-femmes, aux infirmiers anesthésistes et aux aides médicaux et, enfin, l'intégration du secteur privé dans le système de permanence médicale et la promotion de l'école de formation paramédicale de la cité Ben Souna en un Institut régional.

"Il faut réactiver la carte du secteur à l'échelle locale en vue de la mettre au diapason des aspirations du citoyen, d'abord par la promotion de la santé de proximité, en vue de son intégration future dans un système régional puis national", a plaidé M. Meraoui.

Durant sa visite à Chlef, le ministre a inspecté le chantier du projet du service des urgences médicales de l'hôpital de Chorfa, dont il a recommandé l'équipement et la mise en service "dans un délai d'un mois et demi".

Il s'est également rendu sur le chantier du projet du centre anti cancer qui accuse un grand retard dans sa réalisation.

Sur place, M. Meraoui a instruit les responsables du nécessaire respect des délais de réception du projet programmé pour le deuxième trimestre de l'année prochaine.

Il a aussi recommandé d'accorder la priorité à la réalisation du service de radiothérapie, eu égard au fait que l'hôpital des "sœurs Bedj" est spécialisé dans la chimiothérapie.