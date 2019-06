Algérie: Ecole supérieure des blindés de Oued Chaâba (Batna) - Sortie de six promotions

- Six (6) promotions sont sorties dimanche de l'école supérieure des blindés chahid Mohamed Kadri, située dans la commune de Oued Chaâba (Batna), en présence du général-major Ammar Athamnia, commandant de la 5 ème région militaire chahid Zighoud Youcef.

Les diplômés appartiennent à la 9ème promotion d'officiers d'application (spécialité blindés), à la 23ème promotion des officiers d'application (surveillance et guerre électronique), à la 25ème promotion de sous-officiers (brevet militaire professionnel de second degré), à la 34ème promotion de sous-officiers (certificat militaire professionnel de second degré) et à la 46ème promotion de sous-officiers (brevet militaire professionnel de premier degré) et la 54ème promotion d'officiers de maintenance.

Etant natif de la région, il a notamment été chargé de recruter des combattants issus de cette région des Aurès, et fut parmi les premiers participants à la Révolution libératrice de novembre 1954.

Le chahid a participé à de nombreuses attaques et batailles, notamment la levée du siège de la bataille de khenguet Maâche, considérée comme la mère des batailles des Aurès, avant de tomber au champ d'honneur dans une embuscade dans la région de Madjeba, au printemps 1957, avec un groupe de moudjahidine estimé, selon certains récits, à 40.

Lors de la cérémonie, le général major Mohamed Omar, commandant de l'école supérieure des blindés, a confirmé que celle-ci a connu au cours de l'année 2018-2019, la sortie de promotions diverses, dont des officiers et des sous-officiers de pays amis et frères, ainsi que 3 promotions d'appelés du service national.

Les diplômés ont bénéficié d'une formation militaire et scientifique, théorique et pratique, conforme aux derniers programmes pédagogiques agréés dans divers domaines, permettant la réalisation des objectifs fixés conformément aux directives et orientations du Haut Commandement de l'Armée populaire nationale, visant à former des cadres hautement qualifiés qui contribueront à améliorer la capacité de combat de unités de l'ANP et leur engagement total à défendre la patrie, a affirmé le même intervenant.

Après l'inspection des promotions, la remise des attestations et l'attribution des grades, des "portes ouvertes" sur l'école des blindés ont été également au menu de cette journée, comportant une visite des ateliers pédagogiques, des explications sur les moyens matériels et humains de l'école ainsi que le matériel utilisé pour la formation, en plus d'un hommage rendu à la famille du martyr dont la promotion porte désormais le nom.

L'école supérieure des blindés de Oued Chaâba, assure la formation spécialisée à l'arme blindée d'officiers et sous-officiers actifs et des appelés du service national, en plus du suivi des cadres après leur sortie.