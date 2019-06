Algérie: Projets de sports en retard à Alger - Des mises en demeures aux entreprises

Alger — Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda a adressé, dimanche, des mises en demeures aux entreprises et bureaux d'études chargées de la réalisation de nombreux projets dans le secteur de la jeunesse et des sports au niveau de la capitale pour les retards accusés dans la réalisation des travaux, promettant d'appliquer les sanctions y afférentes.

Lors d'une visite d'inspection aux chantiers des projets relevant du secteur de la jeunesse et des sports à Birtouta, à Draria et à Chéraga, le wali a donné des instructions pour adresser des mises en demeures aux entreprises et aux bureaux d'études chargées de ces projets, et appliquer les sanctions résultant des retards enregistrés dans leur réalisation.

Après avoir fustigé ce qu'il a qualifié de "négligence" dans certains chantiers, le wali a ordonné l'entrepreneur et le bureau d'études en charge de la réalisation de la piscine olympique de Ouled Chebel de réduire la durée le livraison de ce projet à 18 moins au lieu de 30 mois.

Au niveau du chantier du stade communal de Douéra, les même mesures ont été prises où une mise en demeure a été adressée à l'entreprise réalisatrice pour non respect des normes de réalisation et des délais impartis.

Inspectant le projet de réalisation du stade de Douéra (40.000 places), le wali a entendu un exposé présenté par le directeur des équipements publics de la wilaya, Mohammed Berkoune sur les différents obstacles d'ordre technique rencontrés dans la réalisation de ce projet, lancé en 2004 sur une superficie de 38 hectares.

Il a annoncé, dans ce sens, une visite prévue la semaine prochaine au niveau du projet "du stade de Berraki", afin de s'enquérir du taux d'avancement des travaux.

Lors de son inspection du chantier du projet de réalisation d'un complexe sportif à la commune de Cheraga, comportant une piscine semi-olympique et une salle omnisport et d'athlétisme, le ministre a exprimé sa satisfaction quant au taux d'avancement des travaux dont la réalisation avance à un

rythme appréciable. Une partie du projet en question devrait être réceptionné à la fin du mois d'août, selon les explications techniques fournies par le wali délégué de Chéraga, Mohamed Smail qui a affirmé qu'il avait adressé, à son tour, des mises en demeures aux entreprises de réalisation retardataires, afin de les contraindre à respecter le cahier de charges et de livrer le projet dans les délais fixés.

Sayouda a souligné que la wilaya d'Alger accordait un intérêt particulier aux projets de sports et de la jeunesse, ayant bénéficié de projets sportifs en cours de réalisation (piscines semi-olympiques, salles omnisports, maisons de jeunes, stades de proximité et communaux), dont le budget s'élève à 1200 milliards de centimes, et ce dans le cadre du budget des initiatives pour jeunes et des pratiques sportives (en dehors du budget des grands projets du secteur), lesquels seront livrés de manière graduelle afin de les mettre à la disposition des jeunes pour pratiquer les différentes disciplines sportives et de divertissement.

Il a rappelé que la wilaya d'Alger avait consacré 34 écrans géants installés au niveau des maisons de jeunes et des places publiques à Alger afin de permettre aux supporteurs de l'équipe nationale de suivre les différentes rencontres de la sélection algérienne programmés dans le cadre de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.