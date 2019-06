Algérie: FIA - Des opérateurs arabes et africains relèvent l'importance de l'évènement

Alger — De nombreux participants africains et arabes à la Foire internationale d'Alger (FIA) ont mis en avant l'importance de cette manifestation annuelle étant une occasion ,pour les chefs d'entreprises et les hommes d'affaires africains et arabes, pour se connaitre et échanger les expériences en vue de parvenir à l'établissement de partenariats profitant à tous.

Dans des déclarations recueillies par l'APS en marge de la 52ème FIA, qui a ouvert ses portes mercredi dernier au Palais des expositions (Pins maritimes-Alger), des exposants venus de plusieurs pays africains et arabes ont qualifié leur participation de "réussie" eu égard au grand engouement des clients algériens et étrangers pour leurs produits et services exposés ainsi que l'intérêt porté par les opérateurs économiques prenant part à cet évènement.

Dans ce sens, Hemadi Tambar (participant malien) a affirmé que les produits exposés par son entreprise ont été "appréciés" par les opérateurs algériens et étrangers, étant inspirés de la culture et de la civilisation africaine, expliquant que ces oeuvres-d'art, fabriquées de produits naturels purs, enregistrent une forte demande et sont utilisées dans la décoration des maisons, des magasins et des places publiques et privées.

Expliquant que ces produits sont demandés en raison de leur présence continue dans le marché algérien, le même exposant a relevé que la FIA était l'occasion pour les participants de tous bords qui ont affiché "un intérêt particulier" pour les produits artisanaux et culturels de Mali, notamment les œuvres-d'art et les vêtements.

Pour sa part, Al Sabrine Saba (participante Ethiopienne) a estimé que sa première participation à la Foire était "encourageante", notamment au vu de l'affluence "inattendue " des opérateurs algériens et étrangers souhaitant conclure des partenariats avec les opérateurs économiques éthiopiens.

Cette Foire a permis de faire connaitre davantage l'économie éthiopienne et ces principaux domaines d'activité, à l'instar des produits textiles, des cuirs, du tourisme et des produits agricoles (à leur tête le café), a-t-elle noté, faisant état de la participation de 6 entreprises éthiopiennes en quête de représentants officiels en Algérie.

Pour Mme Al Sabrine Saba, cette Foire était une aubaine pour échanger les cultures, les expériences et les biens ainsi que la promotion des atouts du marché éthiopien en termes d'avantages et de domaines d'investissements ouverts aux étrangers, appelant, à cet égard, les hommes d'affaires algériens à saisir les occasions d'investissement dans son pays dans les différents domaines.

Quant au Sénégal, une participation remarquable de ce pays a été constaté à la FIA. Le représentant commercial d'une entreprise sénégalienne a fait part de l'intérêt porté par les visiteurs algériens aux œuvres-d'art et les accessoires sénégaliens exposés.

Plusieurs opérateurs algériens ont exprimé leur volonté à coopérer avec les entreprises sénégalaises pour l'ouverture des points de ventes permanents en Algérie avant de d'aller vers l'exportation vers les pays européens, notamment nord-méditerranéens, a-t-il expliqué.

Forte présence des entreprises tunisiennes et syriennes

La foire a été marquée cette année par une forte présence des pays arabes dont la Syrie, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Palestine et la Tunisie. Cette dernière, a pris part à l'évènement avec des opérateurs activant dans le textile, l'artisanat, le tourisme, le meuble et la céramique.

La Syrie a été représentée, pour sa part, avec 08 entreprises désirant accéder au marché algérien et nouer des relations avec les opérateurs locaux, a fait savoir un représentant d'une société syrienne spécialisée dans les tenues orientales.

Les rencontres organisées, à l'occasion de cette foire, entre les opérateurs syriens et algériens s'avèrent "prometteuses", au vu de l'engouement des familles algériennes pour les produits syriens, a-t-il ajouté.

"C'est notre deuxième pays", a-t-il affirmé. "Les cultures et les traditions sont proches d'où l'acceptation du produit syrien par le citoyen algérien", a-t-il poursuivi, soulignant que les relations établies entre les entreprises des deux pays permettront de développer la coopération dans le domaine de l'industrie, le textile en particulier.

Pour sa part, le directeur de la représentation commerciale tunisienne en Algérie, Riadh Attia a déclaré que la Tunisie, une habituée de cet évènement, vise à faire connaitre ses produits aux opérateurs économiques participant.

Nous avons constaté une grande affluence des visiteurs au stand tunisien, où plusieurs débats ont eu lieu avec des opérateurs algériens et étrangers concernant les opportunités de partenariat, s'est il réjouit, notant "la satisfaction" des sociétés tunisiennes présentes quant aux résultats de leur participation au FIA 2019.

Atia a exprimé enfin son souhait de voire cette dynamique se maintenir dans le but de conclure des projets de partenariat.