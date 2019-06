Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - La CNaPS parmi les partenaires !

La 30e édition des Jeux Corporatifs est en passe de devenir un modèle en matière de partenariat, dans la mesure où toutes les entités concernées par ce sport de masse sont aujourd'hui réunies, notamment avec l'arrivée de la grande famille de la CNaPS.

Le cachet officiel véhiculé par le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Tinoka Roberto, a fait que tout le monde se bouscule au portillon.

Pour la première fois dans l'histoire de ces Jeux Corporatifs, on a désormais le soutien du ministère de tutelle, et ce n'est pas rien.

Un choix logique. De fait donc, la CNaPS est venue se greffer au groupe de partenaires. Un choix qui coule de source dans la mesure où la CNaPS se doit d'être en première ligne lorsqu'on parle du social dont ces jeux en font partie.

Elle a d'ailleurs toujours été là dès que l'on parle de Jeux Corporatifs. Un moment de détente en perspective, sinon un moyen de tisser des liens d'amitié entre le personnel.

C'est ce qui motive tous les autres partenaires, notamment le MJS, Midi Madagasikara, la Commune Urbaine d'Antananarivo, Vatosoa Group et Nino Design International.

Une belle brochette qui garantit en quelque sorte l'organisation de cette 30e édition appelée à être réussie. Forcément lorsqu'on sait que même les sociétés en provinces vont venir, comme la SMMC de Toamasina, Socolait d'Antsirabe, ou le personnel d'Ambatovy à Moramanga.

Inscriptions à Mahamasina. Ces jeux sont ouverts à toute personne non titulaire de la licence sportive de l'année en cours, à l'exception des joueurs et joueuses de plus de 45 ans.

Les rencontres se jouent en deux fois 10 minutes, ce qui constitue la particularité de ces jeux organisés par CRO, à part la belote ; et la pétanque qui se dispute en une partie à 11 durant les éliminatoires, avec des triplettes masculines et des doublettes féminines.

Outre ces deux disciplines, quatre autres disciplines figurent au menu de ces Jeux Corporatifs d'Antananarivo, notamment le football à 7 qui se joue sur trois moitiés du grand terrain. Le basket-ball hommes a aussi sa place, mais il n'est pas exclu que certaines sociétés y alignent des femmes.

Le volley-ball mixte constitue une belle attraction dans la mesure où la présence d'une femme sur le terrain est obligatoire. Quant au tennis, il est réparti en trois groupes dont les dames, les hommes de moins de 45 ans et les plus de 45 ans.

Les inscriptions se feront au Stade de Mahamasina lundi et mardi prochains, pour se poursuivre le jeudi 27 juin dans la matinée, car l'après-midi, on procédera à partir de 14h à la séance de travail et au tirage au sort.

Les Jeux Corporatifs auront lieu toujours au stade de Mahamasina, le samedi 29 juin, avec le défilé de 8h, puis les rencontres se feront en non-stop et se poursuivront durant toute la journée du dimanche 30 juin.