Congo-Kinshasa: Le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise salue le partenariat privilégié avec la Police de la MONUSCO

communiqué de presse

Le mercredi 19 juin 2019, le Chef de la Composante Police de la Monusco, le Général Awalé Abdounasir a procédé à la remise symbolique de clés de toilettes et d'un important lot de matériels informatiques au profit de la Police Nationale Congolaise (PNC). Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du Commissariat Général de la PNC à Kinshasa en présence du Général AMULI BAHIGWA Dieudonné, Commissaire Générale de la Police Nationale Congolaise.

Deux discours ont ponctué l'événement. Dans son discours le Général Awalé Abdounasir a manifesté toute la joie qu'il éprouve en co-présidant une telle cérémonie. Pour la remise du matériel informatique, il dira qu'elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'appui de la Police MONUSCO à la réforme de la Police Nationale Congolaise. Il a ensuite réitéré son engagement à accompagner et à soutenir le Commissariat Général pour une Police Nationale Congolaise plus moderne, professionnelle et respectueuse des Droits de l'Homme. Il a rappelé que plusieurs donations de ce genre ont déjà été effectuées au profit de la PNC dans plusieurs provinces de la RDC et qu'il y'a deux jours de cela l'inspection Générale de la PNC en a bénéficié.

Pour la réhabilitation et la construction de blocs de toilettes, c'est pour améliorer le cadre de vie des policiers que la Police Monusco a entamé ce chantier qui va continuer dans plusieurs autres services de la PNC dira-t-il.

Après avoir reçu, le matériel et les clés des toilettes, le Général AMULI BAHIGWA Dieudonné, a remercié le Général Awalé Abdounasir pour le geste posé. Il dira que « la Police de la Monusco demeure pour nous un partenaire privilégié, elle pose des actes palpables ». Cette remise de matériels n'étant pas la première dont la PNC a bénéficié, il a émis l'envie de voir ce partenariat perdurer, avec leur ambition de monter en puissance et de la professionnalisation de la Police. Il a ajouté que la Monusco n'a jamais été loin de nous en ce qui concerne les réhabilitations et les constructions des infrastructures.