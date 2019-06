Afrique: CAN 2019 - Le Burundi résiste au Nigéria à la pause

Tant dans le jeu qu'en termes de nombre d'occasions, le Burundi, qui dispute sa première phase finale de CAN, a fait jeu égal avec le Nigeria, un grand nom du football africain.

Troisième match de cette CAN 2019 après les victoires de l'Egypte et de l'Ouganda face au Zimbabwe et au RD Congo, le Nigeria va lancer les débuts du groupe B. Favoris de leur poule, les Super Eagles sont opposés au Burundi pour leur entrée en lice.

Les Hirondelles pointent au 134eme rang FIFA et affrontent le Nigeria pour la première fois de leur histoire. Et pour l'instant, Saido Berahino et ses coéquipiers tiennent bon devant le Nigéria (0-0) à la pause.

Dès les premiers ballons, les Burundais sont au pressing. On joue au milieu de terrain dans un match pour l'instant fermé. Les deux défenses sont toujours bien en place et malgré sa domination, le Nigeria n'arrive pas à trouver la faille dans ce premier acte.

A la 37mn, belle occasion pour le Burundi. Nsabiyumva est à la reprise d'un coup franc et place une tête qui va tutoyer la lucarne du but d'Akpeyi qui faisait bonne garde. Le ballon revient au même Nsabiyumva qui cette fois met une volée au-dessus du but.