Algérie: El Bayadh - Procession de Sidi Cheikh du 26 au 28 juin

El Bayadh — La commune de Labiodh Sidi Cheikh (sud de la wilaya d'El Bayadh) s'apprête à abriter, du 26 au 28 juin en cours, la manifestation "Procession de Sidi Cheikh", a-t-on appris des organisateurs.

Le cheikh de la zaouia Chikhia, Hadj Larbi Sidi Cheikh, a indiqué que cette manifestation, organisée chaque année à la mémoire au saint-patron Sidi Abdelkader Ben Mohamed Ben Slimane Ben Abi Smaha, né dans les environs de Labiodh Sidi Cheikh en 940 de l'hégire (1533) et mort en 1025 de l'hégire (1616), pour revisiter les oeuvres de ce fondateur de la tariqa Chikhia réputée dans la région.

Les préparatifs sont à pied d'œuvre pour la réussite de cet événement qui enregistre chaque année une forte présence de visiteurs du pays et de l'étranger atteignant 10.000 visiteurs.

Cette manifestation classée patrimoine universel immatériel par l'Organisation des Nations unies de l'éducation, des sciences et de la culture (UNESCO) en 2013, sera marquée par la récitation collective du Coran "Selka" par les mouridine de la tariqa Chikhia de plusieurs zaouias et écoles coraniques du pays, ainsi que des louanges.

Cette procession, appelé aussi Waada, est une occasion pour réconcilier les belligérants, offirir des repas aux visiteurs et passants et organiser des spectacles de fantasia à la place limitrophe de la zaouia "El Faraa" qui enregistre chaque année la participation de plus de 400 cavaliers, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le chef de la section du centre culturel islamique de Labiodh Sidi Cheikh, Sidi Cheikh Djamel Mahi a indiqué, à l'APS, que cet établissement organisera, à cette occasion, des conférences sur l'aspect historique et spirituel de la tariqa Chikhia et son rôle de djihad et de perpétuation des valeurs à l'pépoque coloniale, notamment lors de la glorieuse guerre de libération nationale.

Les conférences seront animées par des universitaires et chercheurs, de cheikhs de zaouias et autres.

Une exposition de photos sur l'histoire de la région marquée par la résistance du cheikkh Bouamama contre l'occupant français et une autre de livres et habits traditionnels de mouridines de la tariqa soufie chikhia est également programmée.

Pour rappel, les services de la wilaya d'El Bayadh ont consacré dernièrement une enveloppe financière de 130 millions DA pour l'aménagement de la zaouia de Sidi Cheikh.

Les travaux lancés portent sur la réhabilitation de cet édifice religieux, le revêtement du réseau routier et l'aménagement de la place de cavalerie, selon la direction de wilaya de l'administration locale.