Gabon: NBA - Transfert - Chris Silva Obame a été retenu par le Miami Heat pour disputer la summer League

L'attaquant de la Caroline du Sud, Chris Silva Obame Correia, est maintenant un joueur de basket professionnel avec une chance de jouer dans la NBA. Le joueur de 22 ans a été invitée à jouer dans la NBA Summer League avec le Miami Heat. La ligue se déroule du 5 au 15 juillet à Las Vegas.

Originaire du Gabon, Chris Silva Obame a immigré aux États-Unis dès l'âge de 15 ans avec le rêve de devenir joueur de la NBA. Une perspective brute et non polie du lycée qui a prospéré sur son athlétisme, il était un joueur du Top 150 selon le 247Sports Composite dans la promotion 2015 de Roselle Catholic. Il a choisi les Gamecocks de Caroline du sud plutôt que Seton Hall, Syracuse, Villanova, Georgetown et d'autres. Il a fait partie de l'équipe Final Four 2017, et a été sélectionné deux fois pour les équipes All-SEC et All-Defensive en tant que junior et senior.

Dans le livre des records de Caroline du Sud, Silva est 10ème de tous les temps (1 509), 6ème des rebonds (876), 6ème des blocs (186), 3ème des lancers francs (577) et 3ème des tentatives de lancers francs (791). Treize Kelley occupe le premier rang de ses 134 matchs en carrière, et Nate Davis est à égalité en cinquième position. Même s'il n'avait pas participé à de nombreux projets simulés, Silva avait "un véritable intérêt" de la part des équipes de la NBA au cours de la semaine du draft, selon l'entraîneur-chef de Gamecocks de la Caroline du sud, Frank Martin.

"Il y a un réel intérêt pour Chris en ce moment", a déclaré Martin mercredi dernier. "Mon téléphone a été très occupé au cours des 48 dernières heures et concerne principalement Chris. On s'aperçoit que ses séances d'entraînement ont été excellentes et que les gens ont pu s'engager avec lui. C'est un si bel enfant. ... Il y a une véritable collecte d'informations pour Chris qui se déroule au cours de la dernière semaine. Il a un peu d'élan de son côté en ce moment. "

Le Gabonais a effectué cinq entraînements avec les Timberwolves de Minnesota, puis les Hawks d'Atlanta, ensuite avec les Hornets de Charlotte, et les Kings Sacramento avant de terminer avec les Spurs de San Antonio. Il n'a pas été invité au projet de moissonneuse-batteuse, mais s'est présenté devant un dépisteur professionnel lors du tournoi de Portsmouth Invitational et du Pro Basketball Combine. Au PIT, il totalise 23 points et enregistre 19 rebonds, huit blocs, deux aides et deux interceptions en trois matches. À la PBC, il a marqué 22 points et capturé 10 rebonds dans une partie à trois, tiré à 48% dans un exercice à trois points de la NBA et enregistré une verticale de 37 pouces.

Chris Silva Obame Correia marche sur les trace d'un autre Gabonais, Stéphane Lasme dont la carrière n'est plus à présenter.