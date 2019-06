Madagascar: Basketball / Préparation aux JIOI - Encore plus d'efforts à faire pour l'équipe nationale

La mission du sénégalais Cheikh Sarr a pris fin ce samedi. L'équipe nationale masculine et féminine ont tiré des leçons en battant leurs adversaires lors du premier match amical.

Il était dans nos murs en tant que formateur et instructeur de la FIBA, à la rescousse de l'équipe nationale de basketball, en vue de la préparation aux JIOI. Il a partagé ses expériences pendant quatorze jours pour les séniors hommes et dames, au Palais des Sports Mahamasina. La formation était basée sur le travail technico-tactique et surtout physique. Avant son départ, il a assisté au premier match amical de ces équipes, pour la mise au point finale. Assez satisfait, Cheikh Sarr les a encouragées car il reste encore des efforts à faire « Un travail a été fait. On essaie de faire une évaluation et il y a encore une marge de progression », selon lui. Lors de ce match, l'équipe nationale masculine a vaincu son adversaire sur le score de 76 à 68 et la bande à Judith a largement dominé les sélections du reste du monde 81 à 46, du côté féminin.

« On subit encore des problèmes au niveau de l'attaque, le timing et la communication. Les garçons n'arrivent pas à marquer 45 points au deuxième quart-temps, par contre, il faut aller jusqu'à 85 points pour gagner un match du tournoi au niveau de l'île Maurice. Les filles, quant à elles, ne sont pas très rigoureuses. Il y a également l'habitude, difficile à enlever, sur la rotation, au niveau défensif, et la prise de décision », a-t-il précisé. L'entrainement continuera encore pour les joueurs, jusqu'à trois jours avant leur départ pour l'île Maurice. Deux matchs amicaux sont encore au programme, mais il faudra trouver des adversaires de bon niveau, selon un technicien. A la fin de la rencontre amicale, la fédération a remercié Cheikh Sarr, en lui donnant des matériels sportifs en souvenir. D'ailleurs, l'équipe nationale est dotée de survêtements fournis par la Team Smatchin.

En outre, la 17e assemblée générale de la FIBA Afrique s'est tenue ce week-end à Bamako, Mali. Pendant ce temps, le Malgache Abel Ntsay a été réélu président de la zone 7, auquelle Madagascar fait partie.