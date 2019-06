Cote d'Ivoire: Festival International du rire d'Abidjan - 11 pays, 60 comédiens et humoristes annoncés

11 pays, 60 comédiens et humoristes sont annoncés à la 10e édition du Festival international du rire d'Abidjan (Fira) qui va se dérouler du 6 au 11 aout 2019, dans 7 communes du district d'Abidjan.

Le lancement de cette édition placée sous le signe de : « Humour et développement durable en Afrique» a été fait, le samedi 22 juin, à la salle de conférence de l'Isaac à Cocody.

A cette occasion, le commissaire général du dit festival Adama Dahico a affiché les ambitions de cette édition qui se veut une rencontre de brassage culturel générationnel.

Selon lui, plusieurs jeunes talents de Côte d'Ivoire et d'ailleurs vont pendant ces six jours tutoyé les scènes pour faire montre de leur talents.

« Le Fira cette année va réunir sur une même scène des humoristes et comédiens du Burkina Faso, Mali, Guinée Conakry, Bénin, Cameroun, Gabon, Congo-Brazza, Rd Congo, Tchad, Maroc, Sénégal et le pays hôte la Côte d'Ivoire.

Nous aurons près de 20 artistes humoristes et hommes de culture de ces pays et 40 de la Côte d'Ivoire », a annoncé Adama Dahico.

Selon lui, le Fira va se dérouler en deux parties. Notamment le Fira off qui est l'innovation de cette 10e édition. Il s'agira pour cette partie de 4 scènes éclatées dans le district d'Abidjan qui seront animées simultanément. Elles sont gratuites.

La seconde partie qu'est le Fira in se déroulera au palais de la culture avec 3 grands spectacles différents les uns des autres.

Il s'agit notamment de « la nuit du One man show » qui est selon Adama Dahico un casting pour un nouveau gouvernement. Il y aura le maquis du Doromikan chez Dahico (la nuit de la plus haute distinction) et le dernier spectacle : le Rire à show.

Cette 10e édition fera la part belle aux nouveaux talents qui après un casting pour le recrutement dans les communes se verront formés.

Pour un budget évalué à 108 millions de Fcfa, les organisateurs disent attendre plus de 50.000 spectateurs.

A Rappeler que le Festival international du Rire d'Abidjan (Fira) a été créé en 2013 sous l'appellation de la « fête du rire ».

Sa vocation première est de prôner les valeurs d'amour, d'éducation et de civisme à travers un espace de rencontre et d'échanges entre humoristes d'une part et d'autre part, un cadre de brassage de populations et de détente.