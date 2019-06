Afrique de l'Ouest: Geppao - L'appel de Ouagadougou sur la lutte contre le terrorisme

Le 4e forum du Geppao a donné lieu à la lecture d'une déclaration baptisée appel de Ouagadougou.

« Nous, participants du forum du Groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest (Geppao) sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone Uemoa, tenu à Ouagadougou les 20 et 21 juin 2019 :

1-Appelons l'Uemoa et le G5 Sahel à soutenir la formulation de projets éditoriaux sur les questions de paix et de sécurité ;

2- Appelons l'ensemble des médias en particulier ceux des membres du Geppao, au développement, dans leurs colonnes, d'espaces d'information et d'éducation sur les questions de paix et de sécurité ;

3- Appelons à la mise en place et à la valorisation d'un comité d'experts issu de ce forum, avec rang consultatif pour nos gouvernements ;

4- Appelons à l'édiction d'une charte d'éthique commune en situation de crise sécuritaire.

Pour mieux conduire les réflexions contenues dans l'appel, le forum a constitué un groupe de travail présenté comme étant le conseil scientifique de l'appel de Ouagadougou.

Le conseil scientifique de l'appel de Ouaga

Composé d'hommes et de femmes de compétences riches et complémentaires, ce comité scientifique aura pour tâche de reprendre le flambeau de ce forum et travailler jour et nuit pour sortir des solutions durables aux problèmes que vivent les populations. En ce sens, le comité scientifique de l'appel de Ouagadougou aura pour objectif d'assister le G5 Sahel, l'Uemoa, la Cedeao et, d'une manière générale, toutes les organisations qui militent pour la démocratie et la bonne gouvernance, la paix et la sécurité, les droits de l'homme et des libertés publiques, la liberté de presse, le développement économique et social de l'Afrique de l'Ouest.