Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale - Le pays reconnaissant à la chargée du GIZ, Diallo Siw Dörte

La représentante du GIZ, Diallo Siw Dörte, a fait ses adieux, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité

La responsable du projet de coopération allemande (GIZ) en Côte d'Ivoire, Diallo Siw Dörte est en fin de mission. Celle-ci est en Côte d'Ivoire depuis 2013.

Reconnaissant les mérites de cette responsable de Projet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien le 20 juin, à son cabinet au Plateau.

A l'occasion de cette cérémonie d'hommage, la responsable de projet a été décorée au titre de chevalier dans l'ordre du mérite au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, Alassane Ouattara, en raison des éminents services rendus à la nation ivoirienne.

C'était en présence de plusieurs autorités policières et diplomatiques dont le directeur résident, le Dr Jörg Maxin.

Revenant sur les activités de madame Diallo Siw Dörte, le ministre de tutelle a mis l'accent sur le bon rapport de collaboration établi avec les agents de police, son endurance, son engagement, et sa détermination qui ont aujourd'hui permis à la police de bénéficier de plusieurs réalisations.

Surtout dans le domaine de la police scientifique. En termes d'acquis, le premier responsable du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a rappelé entre autres, l'équipement du laboratoire central de la police nationale et la formation du personnel qui y travaille, la construction et l'équipement d'un centre de gestion de crime pour la formation en police technique et scientifique, la création et le renforcement d'unités de police technique et scientifique auprès de la direction de la police criminelle et des districts de police d'Abidjan et de l'intérieur.

« Pour parvenir à un bon résultat en matière d'enquête criminelle, la police a également bénéficié d'appui logistique important pour l'institut médico légal dans le cadre de cette coopération qui a débuté depuis 2008.

Afin de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale », a rappelé le ministre Sidiki Diakité. La représentante du GIZ a traduit sa gratitude aux autorités policières et au gouvernement ivoirien pour cette marque de reconnaissance.