Congo-Kinshasa: Vente des livres en ligne - Richard Ali lance officiellement la plateforme "AliBooks.cd"

L'écrivain congolais, directeur de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, Richard Ali, a procédé à la présentation et au lancement de sa plateforme Alibooks.cd, le samedi 22 juin 2019, dans un cadre qui honore les livres, bien-entendu, la bibliothèque Wallonie-Bruxelles. "Alibooks.cd" est la première plateforme de vente des livres en ligne en RD. Congo, qui tient à pallier au déficit de librairies dans le pays et à faciliter l'accès au livre pour tout congolais. Pour ce faire, trouver le livre recherché en un clic et se le faire livrer au lieu souhaité, (voir à domicile) en un temps record.

En effet, cette plateforme Alibooks.cd a pour la vision, d'avoir rapidement de points de distribution sur toute l'étendue du territoire congolais pour satisfaire la clientèle dans la livraison notamment, de devenir une grande société congolaise spécialisée dans la distribution des livres avec tous ses aspects connexes. Selon Monsieur Richard ALI, Alibooks.cd vient justement remédier la question de distribution des livres en RD. Congo et donne la possibilité à tous les congolais d'acheter le livre en ligne. « Alibooks.cd vient remédier le problème de la distribution des livres au pays puisqu'on a constaté que depuis toujours, on n'a pas assez de librairies au pays et pourtant les gens ont envie de la lecture, cherchent comment accéder aux livres, comment acheter les livres, mais avec Alibooks.cd, nous avons simplifié le problème et apporté une solution qui permet à ce que quelqu'un qui a son téléphone et qui peut passer sa commande à travers M-pesa et Orange money », a-t-il expliqué.

A l'en croire, Alibooks.cd est donc une boutique d'achat en ligne de tous types d'ouvrages à savoir : de la littérature fictive aux essais, en passant par la bande dessinée aux livres jeunesses ou éducatifs, etc. et puis le payement après livraison. «Nous mettons en avant les productions d'auteurs congolais. Les achats se font en ligne par mobile-money ou carte bancaire, mais aussi par le payement après livraison. Nous livrons à l'adresse souhaitée, ou l'acheteur peut passer récupérer son livre au point de distribution le plus proche de son adresse », a-t-il fait savoir.

Avantage...

Cette plateforme Alibooks.cd apporte plusieurs avantages aux acheteurs des livres, à savoir : la distribution facile, simple et rapide de tout type d'ouvrages sur l'étendu du territoire ; la facilité de trouver en un clic le titre du livre recherché ; la possibilité de soumettre sa demande (titre du livre non trouvé) et avoir la suite dans les 24h c'est-à-dire être recontacté par l'équipe une fois ledit livre trouvé ; le gain en temps dans la mobilité et la recherche d'une librairie physique ; la possibilité de se faire livrer son livre à domicile ou à l'adresse souhaitée ; la facilité de consulter en temps réel tout le catalogue d'ouvrages disponibles sur le site à tout moment et en tout lieu ; notamment toute l'information (actualité) sur le livre en RDC et au-delà des frontières en un clic ; la disponibilité sur le site des chroniques et recensions sur les ouvrages par de critiques confirmés.