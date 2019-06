Algérie: CAN 2019 - Baghdad Bounedjah en route pour le soulier d'or?

La CAN 2019 découvre l'attaquant algérien Bounedjah. ll marque déjà les esprits. Baghdad Bounedjah, face au Kenya, a inscrit un but et a ouvert beaucoup de brêches à ses coéquipiers à travers ses déplacements sur le terrain.

Dans la liste des 23 algériens pour la CAN 2017, Bounedjah n'a pas pu s'imposer. Depuis quelques années, l'attaquant algérien flambe et devient incontournalble dans le secteur offensif des Fennecs. Ses statistiques cette saison en club (41 buts en 28 matchs avec Al Sadd). Il se montre comme l'un des prétendants sérieux au titre de meilleur buteur de la CAN 2019.

Voici quelques statistiques qui poussent à croire que Baghdad Bounedjah pourrait être soulier d'or de la CAN 2019 :

1- Entre 2013 et 2015, il a inscrit 46 buts en 76 matchs avec l'Etoile Sportive de Sahel.

2- Arrivé dans le club quatarien d'Al Sadd le 29 avril 2015, il devient le meilleur buteur de l'histoire du club le 30 mars 2019 avec 105 réalisations. Il compte actuellement 110 buts en 85 matchs avec son club.

3- Avec 6 buts marqués en 2018, il devient le meilleur buteur de la sélection sur l'année civile et remporte le Ballon d'Or algérien.

4- En Ligue Asiatique des Champions 2018, Il a marqué 13 buts en 12 matchs.

5- En 2016, il a reçu le prix de la CAF du XI Africain.

Alors que l'Algérie est en quête d'un grand buteur après Rabah Madjer, Baghdad Bounedjah pourrait enfiler ce costume. Il pourrait permettre à son pays de décrocher une deuxième étoile après celle de 1990. Avec ses statistiques personnelles reluisantes, il a de quoi donner des idées aux équipes européennes.