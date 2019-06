Afrique du Sud/Cote d'Ivoire: CAN 2019 - Duel des 2èmes entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du sud

Le second match du groupe D de la CAN 2019 ouvre la journée de lundi. Classées deuxièmes dans les éliminatoires, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se donnent rendez-vous au stade de l'Académie militaire du Caire.

Se rassurer pour ce début de compétition sera le mot d'ordre des Éléphants de la Côte d'Ivoire. Une défaite (1-0) face à l'Ouganda et une victoire (4-1) devant la Zambie, c'est le bilan des ivoiriens durant le stage de préparation.

Disposant de joueurs offensifs de qualités (Pépé, Kodjia, Cornet, Zaha, Gradel), les Eléphants voudraient bien s'appuyer sur cette force pour faire la différence. L'attaquant toulousain Max-Alain Gradel lance un message fort avant ce premier match.

« On veut recommencer à avancer comme on a su le faire en 2015 (l'année du sacre) [... ] On est la Côte d'Ivoire quand même ! On n'est pas les favoris, mais il faut se faire respecter. Après, peu importe ce qui va se passer, il faut tout donner » a-t-il déclaré.

Absente lors de la dernière CAN, l'Afrique du Sud revient avec une jeune équipe. Elle est incarnée par les attaquants Lebo Mothiba (24 ans) de Strasbourg et Percy Tau (25ans) de Royal Union Saint-Gilloise en Belgique. Mothiba pense que la sélection sud-africaine produit un football chatouillant, ce qui leur permettra de créer la surprise dans le groupe D.

« Ca va être difficile mais quand on voit jouer l'équipe, la façon dont elle est capable de conserver le ballon, ça ressemble au football espagnol, vraiment je suis confiant. A l'entraînement, ça joue comme Barcelone. On a beaucoup de joueurs rapides et techniques. Moi, je suis là pour me battre avec les défenseurs, garder la balle et faire jouer mes coéquipiers. J'apporte quelque chose de nouveau » a laissé entendre celui qui a marqué 15 buts en 49 matchs en Ligue 1.

Le ton du match est déjà lancé par l'attaquant strasbourgeois et celui de Toulouse. Coup d'envoi de cette affiche excitante à 14h30 GMT.