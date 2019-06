Maroc: Enfin un prix pour l'enseignant inspirant - Valoriser une profession qui le mérite amplement

Dernier délai du dépôt de candidature, le 1er juillet à minuit

Vous êtes enseignant marocain au primaire, au collège ou au lycée, dans un établissement public ou privé ? Cette annonce est faite pour vous. Initiée par « Les citoyens », un mouvement associatif indépendant, qui milite pour un modèle de société basé sur le mieux vivre ensemble, un appel à candidature a été récemment lancé, sous le sigle « Prix de l'enseignant inspirant ».

Ce concours d'une portée nationale et qui s'inscrit dans le cadre de l'axe « Leadership dans l'éducation » dudit mouvement, a été créé dans l'optique « d'identifier, mettre en lumière et récompenser les enseignants marocains qui ont mis en place dans leurs classes ou dans leurs écoles des conditions favorables, des projets éducatifs et/ou des méthodes pédagogiques permettant à l'élève d'être inspiré et d'apprendre comment apprendre», selon l'association.

En récompensant ainsi non pas un mais trois enseignants, le prix prochainement décerné vise d'une part, à constituer une communauté d'ambassadeurs citoyens qui agiraient comme catalyseurs dans leurs écosystèmes respectifs et braquer les projecteurs sur un corps de métier dont l'importance est souvent mésestimée de nos jours. Une profession qui constitue un trait d'union entre le présent et le futur, capable de rendre le monde et l'avenir meilleurs. Si cette vision peut paraître quelque peu idéaliste, elle n'en reste pas moins un objectif et un idéal réalisable. En effet, loin de toute utopie, l'enseignement ne se résume pas uniquement à la transmission de contenus disciplinaires. En réalité, il participe aussi et plus largement à l'éducation, à la transformation de la société et à l'émancipation des personnes. Autant de rôles capitaux afin de maintenir l'évolution d'une société démocratique. L'évolution, il en est justement question pour les futurs enseignants lauréats de ce concours, après un processus d'identification et de sélection, à travers « une formation en développement personnel et en accompagnement du changement qu'ils pourront faire valoir dans leurs parcours professionnels » indique le mouvement « Les citoyens ».

Evidemment, si vous connaissez des enseignants remplissant les critères précités, vous avez la possibilité de les nominer, en soumettant leurs candidatures sur la plateforme Oustady dédiée à cet effet, via l'adresse web suivante : http://oustady.com/. Pour ce faire, vous aurez à remplir les formulaires qui s'y trouvent avant le 1er juillet à minuit.