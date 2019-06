Afrique de l'Ouest: Fonds international de développement agricole - Ouverture prochaine d'un Bureau sous-régional à Dakar

Le Fonds international de développement agricole (Fida), une institution spécialisée du système des Nations Unies, procédera à l'ouverture officielle de son Bureau sous régional, Afrique de l'Ouest, le 25 juin prochain à Dakar.

«Le Fida a créé trois pôles dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre basés à Abidjan, Dakar et Yaoundé pour renforcer voire amplifier ainsi sa présence dans un contexte de la réduction de la pauvreté et de l'inclusion sociale des couches les plus défavorisées que constituent les jeunes et les femmes mais aussi pour mieux s'intégrer dans les dialogues régionaux et nationaux.

Benoît Thierry, directeur sous régional et représentant du Fida au Sénégal, a été nommé pour diriger le pôle Afrique de l'Ouest qui couvre 7 pays de la sous-région: le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal », renseigne un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

«Ce pôle permettra au Fida de s'ouvrir au Sahel, région confrontée à un certain nombre de défis liés aux performances économiques faibles et de travailler à améliorer le niveau de bien-être des populations, l'incidence de la pauvreté, la question de l'emploi et le degré de

vulnérabilité des jeunes et des femmes, les disparités spatiales défavorables dans les zones rurales et la résilience marquée par la forte vulnérabilité de l'agriculture face aux aléas climatique », a déclaré Lisandro Martin, directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre du Fida.

«Avec ses nouveaux bureaux, les activités prioritaires du Fida seront plus que visibles pour lui permettre de s'ouvrir au reste du monde de manière durable.

L'évaluation des politiques et institutions en Afrique démontre qu'il y a des pays dont les politiques et stratégies de développement sont jugées efficaces pour soutenir une croissance économique durable et la lutte contre la pauvreté », renseigne la même source.