Afrique de l'Ouest: Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme - Le Centre régional d'information du GIABA sensibilise des leaders de jeunesse à Abidjan

« Nous tirons un motif légitime de satisfaction dans la tenue de cette session », a indiqué le Magistrat Romain Ouattara qui représentait Idrissa Touré, correspondant national et président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

C'était, le 20 juin 2019, à l'occasion de la session d'information et de sensibilisation des leaders de jeunesse organisé par le Centre Régional d'Information du GIABA. Cette formation était relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux (Lbc) et au financement du terrorisme (Ft).

Pour Zana Coulibaly, le responsable du Centre d'information à Abidjan du Groupement intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba), il était impérieux d'initier une telle session au profit des jeunes.

Cela relève, dira-t-il, l'intérêt d'impliquer de plus en plus la jeunesse dans cette lutte. Toute chose qu'apprécie le représentant du président de la Centif.

« Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent de nos jours des formes de criminalité financière hautement dévastatrice de nos économies, de la sécurité de nos Etats et du développement harmonieux de nos sociétés y compris celles terroristes », a fait remarquer M. Coulibaly.

Et d'indiquer que les avancées technologiques en matière de Tic dont la jeunesse est grande consommatrice favorisent la mobilité des capitaux.

Pour lui, il est primordial qu'elle dispose de l'information et de la connaissance nécessaire pour se prémunir contre les fléaux du blanchiment et du financement du terrorisme.

Les leaders de jeunesse, entre autres, le Climate smart youth agriculture networking (Csyan), l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et du développement durable inclusif, ont été instruits sur plusieurs sous thèmes.

Il s'agit de « Mandat, rôle et activités du Giaba et du Centre d'information d'Abidjan », « Missions, rôle et activités de la Centif-Ci », « Missions, rôle et activités du Comité de coordination des politiques nationales Lbc/Ft ».

La quatrième session a porté sur « la restitution du 2ème forum régional Giaba-Ccdg sur les dimensions genre et jeunesse et l'implication des groupes vulnérables dans la criminalité économique et financière transnationale organisée en Afrique de l'Ouest au Sénégal, du 17 au 19 décembre 2018 ».

Souhaitant une plus grande implication des jeunes dans la thématique Lbc/Ft, il les a exhortés à être des relais auprès de d'autres jeunes.

Dans le cadre de cette lutte, le responsable du Centre d'information a présenté officiellement, à l'intention des jeunes, un clip vidéo réalisé par sa structure qui sera bientôt diffusé dans le cadre de la sensibilisation des jeunes.