Madagascar/Guinée: Football / CAN - Les Barea surprennent le Syli guinéen

Avec un point chacun, Madagascar et la Guinée peuvent espérer une qualification pour les huitièmes de finale. La course est relancée dans le groupe B.

Exploit. C'était le mot qui revenait souvent, samedi soir, au Stade d'Alexandrie après le match nul entre les Barea de Madagascar et le Syli National de Guinée. Accrochée par la sélection nationale malgache, sur un score de deux buts partout, la Guinée a évité, de justesse, le pire face à un novice de la compétition.

Déjà avant le match, les supporters et une partie des membres de la délégation guinéenne ont sous-estimé les Malgaches comme quoi, ce sera facile pour eux, déjà habitués à disputer la phase finale de la CAN. Pourtant, les protégés de Nicolas Dupuis ont donné du fil à retorde aux hommes de Put, surtout au début de la seconde période. Un résultat qui va sans doute obliger le coach belge, de la Guinée, à revoir sa copie, surtout face à une équipe classée 108e avant la confrontation contre les mondialistes nigérians.

La première demi-heure de la rencontre a été un peu brouillonne pour les deux sélections. A la 13e minute, Kamano avait frôlé le poteau et deux minutes plus tard, la réplique de Carolus Andriamahitsinoro, seul devant le but, ne se fait pas attendre, mais celle-ci ne trouva pas le chemin des filets. Après plusieurs tentatives, Diawara alertait subtilement Kaba Sory dans la profondeur. Lui qui a trompé Melvin, et concluait tout seul dans le but vide à la 34e minute. Et c'est sur ce score de un but à zéro que les deux équipes ont quitté le terrain à la mi-temps.

Libérés. Menés et un peu timide en début de rencontre, la physionomie du match a totalement changé au retour des vestiaires. Avec une très belle tête sur un corner, Anicet Abel Andrianantenaina égalise le score à la 49e minute, profitant du débordement des défenseurs guinéens. Il est devenu ainsi le premier joueur malgache de toute l'histoire à inscrire un but dans une phase finale de la CAN. Libérés, les joueurs malgaches enchainent les offensives. A la 52e minute, Ibrahim Amada écope d'un carton jaune. Et à la surprise générale, Carolus Andriamahitsinoro trompait la défense centrale guinéenne et marqua le second but malgache à la 56e minute. L'un des favoris du groupe est mené deux buts à un par un « petit poucet ». Le coach est contraint de faire rentrer la star de Liverpool, Naby Keita. Un changement qui a payé. La Guinée revient au score après le penalty transformé par François Kamano à la 66e minute, à la suite d'une faute de Romain Métanire dans la surface de réparation. Lui qui a reçu aussi un carton jaune, le second pour l'équipe malgache lors de ce premier match. Nicolas Dupuis a procédé au second changement à la 72e minute. Carolus sort au profit de Voavy Paulin, qui connait bien ce terrain, lui qui évolue dans le championnat égyptien. Une entrée jugée tardive par le clan malgache. Les offensives guinéennes se poursuivent face une défense malgache débordée et fatiguée. Avec un nul frustrant pour la Guinée et encourageant pour Madagascar, les deux équipes sont créditées d'un point contre trois pour le Nigéria, vainqueur du match contre le Burundi par un but à zéro. La victoire est primordiale pour les Barea contre les Hirondelles du Burundi, jeudi, pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale.

Feuille de match

Madagascar

Melvin Adrien, Pascal Razakanantenaina, Thomas Fontaine, Jérome Mombris, Abel Anicet Andrianantenaina, Romain Métanire, Ibrahim Amada, Marco Ilaimahiratra, Faneva Andriantsima, Carolus Andriamahitsiniro, Lalaina Nomenjanahary

Remplaçants : Rayan Raveloson, Voavy Paulin

Guinée

Keita Ali, Sylla Issiaga, Falette Simon, Jeanvier Julien, Dyrestam Mikael, Mady Camara, Diawara Amadou, Cisse Inbrahima, François Kamano, Sory Kaba, Traore Ibrahima

Remplaçants : Naby Keita, Bengali Fodé, Mohamed Lamine

Buts

Guinée :

35e : Sory Kaba

66e : François Kamano ( Penalty)

Madagascar :

49e : Anicet Abel Andrianantenaina

56e : Carolus Andriamahitsinoro

Cartons jaunes

Madagascar

Ibrahim Amada, Marco Ilaimaharitra et Romain Métanire

Homme du match :

Anicet Abel Andrianantenaina

Classement groupe B

Nigéria 3 points

Guinée 1 point

Madagascar 1 point

Burundi 0 Point