Madagascar: Chant évangélique - Maggie Blanchard fait chavirer le Palais des sports Mahamasina

La voix mélodieuse de Maggie Blanchard a fait vibrer Mahamasina tout entier. La « gospeleuse » n'arrête pas de sidérer ses inconditionnels !

Dès 13 heures, une longue file engouffrait le Palais des Sports Mahamasina. Des mères avec leurs enfants et des jeunes accompagnés de leurs amis ont assisté au grand concert de la chanteuse haïtienne. Vers 15 heures, pendant qu'Andry Nirina Rajoelina et les hauts dignitaires font leur entrée, le groupe The Singers of Jesus monte sur scène. Avant de commencer, le leader du groupe a remercié le président de la République d'avoir invité l'artiste internationale. Ensuite, l'équipe a offert au public une bonne prestation.

Plein de joie et de foi ! Après le show de Hajamanana Rakotondrasoa et ses compères, sourire aux lèvres, Maggie Blanchard monte sur l'estrade. Accueillie par un tonnerre d'applaudissements, elle avait des larmes de joie aux yeux. « Dieu a béni cette nation », disait la chanteuse. Ensuite, elle chanta la célèbre chanson « Ma vie, ma joie ». Les spectateurs ont allumé leurs téléphones et ont suivi le rythme de la musique. En sortant du Palais des sports, les spectateurs étaient radieux. « Je suis contente. Les chansons de Blanchard m'ont beaucoup encouragée. J'ai passé une bonne fin de semaine » a affirmé Aina. Le 23 juin n'était pas une journée dominicale comme les autres !