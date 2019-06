Madagascar: Autour de la CAN - La prestation Faneva Ima fait débat

Sans surprise, la prestation du capitaine des Barea, Faneva Ima, n'a pas convaincu sur le terrain. Loin de là, il n'a pas été décisif et a montré ses limites tout au long de la rencontre.

Un des joueurs le plus âgé de la compétition, 35 ans, Faneva a manqué l'occasion d'inscrire le troisième but pour l'équipe à la 83e min, alors qu'il était seul devant. Et les commentaires sur les réseaux sociaux ne sont pas tendres vis-à vis de cet attaquant des Barea. Pourquoi le coach n'a-t-il pas aligné Njiva, Dax, ou a fait rentrer Voavy Paulin dès le départ, lui qui évolue dans son propre jardin ici en Egypte. Beaucoup même le comparent à Olivier Giroud de l'équipe de France, qui n'a pas fait bonne impression lors de la Coupe du Monde en Russie. Un avis qui n'est pas partagé par le coach Nicolas Dupuis qui a trouvé Faneva « irréprochable » lors de cette première rencontre.

Abel Anicet, homme du match

Auteur du premier but de la sélection à la CAN et décisif sur le terrain, Abel Anicet Andrianantenaina a été élu homme du match par la CAF. « Je dédie ce trophée qui m'a permis de briller sur le terrain, à tous les joueurs... On évolue tous au haut niveau. On aurait pu gagner cette rencontre, mais on a manqué de concentration. On ne sait pas aussi garder le score. On a déjà réalisé un bon boulot d'être arrivé ici, et je pense que le peuple malgache ne peut qu'être fier de nous. Nous allons donner le maximum et on ne peut plus aussi revenir en arrière. On va montrer nos qualités, on ne se pose plus la question ».

« Alefa Barea » entonné par les Egyptiens

Sur les gradins du Stade d'Alexandrie, ils étaient environ une soixantaine de supporteurs malgaches contre une armada de supporteurs guinéens. Les jeunes ramasseurs de ballons et quelques volontaires égyptiens se sont rangés du côté du clan malgache pour soutenir les joueurs. Les cris « Alefa Barea, Alefa Barea » ont été entendus sur le terrain, d'autant plus que les Malgaches évoluent en tant qu'outsiders. Quelques supporteurs égyptiens étaient derrière les Barea.

Guichets fermés, stade presque vide

Les billets ont été épuisés depuis le vendredi 21 juin à 23 heures du soir, pourtant, presque le quart du stade était vide. Les procédures d'achat des billets sont très compliquées et il faut un « FunId » pour pouvoir s'en procurer. D'après les informations, une grande partie des tickets a été achetée par la Fédération Egyptienne de Football.

Retrouvailles entre Kira, Kaka et Platre

45 ans après. Kira Michel, Justin Randriantsoaray et Mamodaly Dany, alias Kaka, se sont retrouvé dans la tribune officielle du Stade d'Alexandrie lors de la rencontre opposant les Barea au Syli National de Guinée. Ces joueurs de l'AS Saint-Michel et du Corps enseignant ont été de nouveau réunis par le football qui reste toujours leur passion.

4 présidents de ligues à Alexandrie

Au vu de leurs résultats lors de cette saison sportive, le Comité de normalisation auprès de la Fédération Malgache de Football (FMF) a invité quatre présidents de ligues régionales pour assister à la CAN. Il s'agit des présidents de ligue de la Haute-Matsiatra, d'Analamanga, d'Ihorombe et et d'Itasy.