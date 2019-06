Madagascar: Téléphonie mobile - Airtel M'Lay, la nouvelle offre d'Airtel Madagascar lancée à Tamatave

Airtel M'Lay, la toute nouvelle offre mobile d'Airtel Madagascar, se déploie dans les provinces. Après la capitale, c'était au tour de Tamatave d'accueillir l'offre vendredi dernier.

Le Grand Port a vibré à cette occasion au rythme d'Airtel M'Lay, avec un programme exceptionnel de promotion et de divertissements.

2 000 ariary. Dans la journée, un grand carnaval a ouvert les festivités en parcourant toute la ville, réjouissant tous ceux qui le croisait par son animation musicale qui invite à la danse. De même qu'un « Pousse-Pousse Parade », suivi d'une ambiance clubbing exceptionnelle, étaient au programme de cette journée. Une occasion en somme pour l'opérateur de rester fidèle à ses valeurs de dynamisme, de respect et de solidarité, en offrant à travers l'offre M'lay une opportunité à la population de Toamasina de développer ses activités et de renforcer le « fihavanana ». Pour rappel, l'offre M'Lay permet aux utilisateurs de rester connectés et de communiquer le plus longtemps possible. Avec seulement 2.000 ariary, le client dispose de deux jours de liberté d'appel allant jusqu'à 200 minutes de communication. Avec Airtel M'Lay, il y a aussi des offres à 500 et 1.000 ariary valables 24h mais également des offres qui donnent une semaine, voire un mois entier de liberté pour communiquer et partager avec les autres.

Les moins chers. On rappelle que le principal objectif d'Airtel Madagascar en lançant Airtel M'Lay est d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs, en pratiquant des tarifs de communication adaptés à la capacité et aux besoins des abonnés. Le DG d'Airtel Madagascar, Eddy Kapuku, a d'ailleurs précisé qu'avec cette offre, l'opérateur dispose des tarifs les moins chers sur le marché. Comme son nom l'indique, Airtel M'Lay combine satisfaction et émotion, en joignant parfaitement l'utile à l'agréable, de manière à rapprocher les populations et faciliter ainsi le développement durable et communautaire. Au-delà d'une offre, Airtel M'Lay est un nouveau style de vie qui se veut générateur de richesse, en donnant un sens au pouvoir d'achat du peuple malgache.