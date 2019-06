Madagascar: Un match nul prometteur pour les Barea

Certains diront que ce n'était qu'un match de football. Mais c'était plus que cela. Les Malgaches, qu'ils soient passionnés ou non par ce sport, ont vibré avec les Barea, samedi dernier. Ils se sont retrouvés autour de cette équipe qui dispute pour la première fois la CAN. On peut parler aujourd'hui d'un élan fédérateur qui fera beaucoup de bien à la nation. Ce n'est que le début du parcours de cette équipe, et l'aventure peut être belle.

C'est à l'unisson que les Malgaches ont suivi le premier match des Barea dans cette CAN 2019. Tous, qu'ils soient à Madagascar ou un peu partout dans le monde, ont été à leurs côtés par la pensée. Le résultat les a remplis d'une certaine fierté, leur permettant de dire qu'un vent nouveau commence à souffler dans le football malgache. C'est une formation soudée qu'ils ont découverte et qui représente bien leur pays. Le soutien qu'ils leur ont apporté n'a pas été marchandé. Les prières et les souhaits de réussite sont venus spontanément. Les joueurs ont répondu présents dès leur entrée sur le terrain. Ils n'ont jamais baissé les bras. Après avoir été rejoints au score, ils ont pris le dessus et ont encaissé un second but à la fin du match.

C'est une entrée en lice prometteuse et les spécialistes ne s'y sont pas trompés. Les qualificatifs comme « surprenants Malgaches » ont été utilisés. C'est une étape qui a été franchie, le plus dur est à venir. Les joueurs de Nicolas Dupuis ne doivent pas se relâcher et rester concentrés. Le staff de l'équipe est conscient de la tâche qui l'attend. Les supporters vont suivre avec passion la suite de la compétition. Ils se donnent rendez-vous jeudi prochain pour le match contre le Burundi... En tout cas, c'est un vent d'espoir qui s'est levé après ce match nul contre la Guinée. Alefa Barea !