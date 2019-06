Cote d'Ivoire/Afrique du Sud: CAN 2019 - Premier choc pour les Éléphants

Ce lundi à 14h30, la Côte d'Ivoire disputera son premier match de la Can 2019 face à l'Afrique du Sud. Ce sera également le premier gros choc de la compétition. Lors des deux dernières éditions, les Éléphants n'ont pas gagné leur premier match.

Il s'agira donc pour Serge Aurier et ses coéquipiers de changer les choses et de s'imposer face aux Bafana Bafana, ce lundi. Au-delà de la victoire dans ce premier match, c'est la victoire finale que visent les Éléphants.

Et Serge Aurier l'a fait savoir, samedi, en conférence de presse. « Remporter la Can, cette année, est un rêve pour n'importe quel joueur. On l'a déjà fait et on veut le refaire », a déclaré le capitaine des Éléphants.

Pour y arriver, le défenseur de Tottenham et ses coéquipiers devront sortir le grand jeu. Et surtout livrer de belles prestations.

S'il est vrai que la Côte d'Ivoire possède des joueurs de qualité, cette génération est loin de ressembler à celle emmené par Didier Drogba, entre 2004 et 2012. De plus, la Côte d'Ivoire est dans une phase de reconstruction.

Même s'il reste encore quelques champions d'Afrique 2015 dans cette équipe, le groupe a beaucoup changé. « On veut bien jouer au football et aller loin. On n'a pas l'équipe de 2015, mais le groupe est solide et a beaucoup d'ambitions », a fait savoir le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Kamara.

Face aux Éléphants, ce lundi, il y a l'Afrique du Sud, champion d'Afrique en 1996. Son sélectionneur le promet, les Bafana Bafana joueront crânement leur chance afin de justifier leur présence en Égypte.

« On a de très bons joueurs, tout comme la Côte d'Ivoire, donc ce sera un gros match. Je veux promettre à nos supporteurs que l'on donnera tout à chaque match », a déclaré Stuart Baxter. Cet après-midi, il s'agira pour les deux équipes d'afficher clairement leurs ambitions dans cette compétition.

Le Maroc au bout de la souffrance

Dans le Groupe D, hier, le Maroc s'est imposé face à la Namibie (1-0). Mais la tâche ne fut pas du tout facile pour l'équipe entraînée par Hervé Renard. Face à des Namibiens bien regroupés en défense, les Lions de l'Atlas ont longtemps douté.

Dominateurs, ils s'en sont sortis grâce à leur adversaire. A la 89e minute, suite à un coup-franc envoyé dans la surface de réparation, Keimuine marque contre son camp. Il offre ainsi une victoire inespérée au Maroc.