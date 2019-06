Afrique: CAN 2019 - Le Sénégal et l'Algérie confirment leurs statuts de favoris du groupe C

Le Caire — Les équipes d'Algérie et du Sénégal ont confirmé les pronostics des observateurs dans la poule C en dominant respectivement les équipes du Kenya et de la Tanzanie lors de leur premier match de groupe sur le même score, 2-0.

Premiers à entrer sur l'aire de jeu du stade du 30 juin, les Lions du Sénégal n'ont pas eu à puiser dans leurs réserves pour battre l'équipe de la Tanzanie, 2-0.

Seul bémol côté sénégalais, la blessure du défenseur Salif Sané, obligé de céder sa place à Cheikhou Kouyaté lors de la 23-ème minute de jeu.

Au contraire du Sénégal qui a marqué un but dans chaque mi-temps, l'Algérie a tout fait en première période grâce à un premier but de Bounedjah sur penalty et un autre de Riyad Mahrez qui a aggravé le score, 2-0.

Les équipes du Sénégal et d'Algérie qui seront opposées le 27 juin, occupent la première place du groupe C.

Pour se qualifier en huitième de finale, il faut prendre les deux premiers de chaque poule ou faire faire partie des quatre meilleures troisièmes des six poules du premier tour.