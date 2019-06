Algérie: CAN 2019 - Débuts réussis pour la sélection algérienne

Le Caire — La sélection algérienne de football a bien démarré la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019), actuellement en cours en Egypte, en dominant son homologue kenyane (2-0, mi-temps 2-0), en match disputé dimanche soir, au stade du 30-Juin (Le Caire), pour le compte de la première journée, Groupe C.

Un succès convainquant, compte tenu du bon rendement de l'équipe nationale, particulièrement en première mi-temps, pendant laquelle les poulains du coach Djamel Belmadi avaient fait preuve d'une très bonne organisation sur le terrain, en développant du beau jeu et en se procurant un grand nombre d'occasions.

Les deux buts de la rencontre ont d'ailleurs été inscrits pendant ce premier half. Tout d'abord par l'avant-centre Baghdad Bounedjah, ayant transformé à la 33e un penalty obtenu par le Niçois Youcef Atal, puis par le stratège de Manchester City, Ryad Mahrez qui a doublé la mise à la 43e, après une belle passe en retrait d'Ismaël Bennacer, l'actif milieu de terrain d'Empoli.

Le tir a été détourné au passage par le N3 de la sélection kenyane, Khamis Abud, qui en avait complètement modifié la trajectoire, mais ce deuxième but a tout de même été attribué au capitaine des Verts.

Après la pause, et même s'ils menaient déjà confortablement au score, les Camarades du "Citizen" Ryad Mahrez ont continué à jouer avec la même hargne, comme en témoignent les deux tentatives d'Ismaël Bennacer et Sofiane Feghouli, intervenues successivement, juste après le retour des vestiaires.

Les entrées en jeu de Yacine Brahimi, Mehdi Abeid et Andy Delort sont intervenues au bon moment pour redynamiser le jeu des Verts, qui semblait avoir commencé à s'enrayer après l'heure de jeu, sauf que la réussite n'était pas au rendez-vous.

Côté kenyan, aucune action ne mérite vraiment d'être signalée, tant leurs rares incursions "manquaient de punch". Le gardien Algérien Raïs Wahab M'Bolhi a d'ailleurs passé une soirée relativement tranquille.

Le score est donc resté de deux buts à zéro, jusqu'au coup de sifflet final, mais ce résultat a suffi au bonheur des Algériens, car il les place à la première place du Groupe "C" à l'issue de cette première journée, a égalité de points avec le Sénégal, qui un peu plus dans l'après-midi avait dominé la Tanzanie (2-0), grâce notamment aux réalisations de Keita (28') et Diatta (64').

Derrière l'Algérie et le Sénégal, "les vaincus" Kenya et Tanzanie sont également ex-aequo à la troisième place, mais avec zéro point au compteur, et une différence de buts défavorable de moins deux.

La prochaine journée est prévue le 27 juin courant, au Caire. L'Algérie sera opposée au Sénégal alors que le Kenya sera appelé à défier la Tanzanie.

Cette phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) se déroule du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés en huitièmes de finale.