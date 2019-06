Algérie: L'Algérie s'est dotée d'une stratégie "ambitieuse" en matière d'énergies renouvelables

- L'Algérie s'est dotée d'une stratégie "ambitieuse" pour le développement des énergies renouvelables, a affirmé lundi à Marseille le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, indiquant que d'importants financements et investissements ont été consentis dans ce domaine.

"L'Algérie a consenti d'importants financements et investissements dans des infrastructures modernes et fiables et s'est dotée d'une stratégie ambitieuse en matière de développement des énergies renouvelables", a précisé le ministre lors de la première séance des travaux du Sommet des deux rives, consacrée à la thématique: "Construire ensemble une Méditerranée durable".

Pour le chef de la diplomatie algérienne, ce capital "non négligeable" sera d'un apport "utile" à la concrétisation des projets sous-régionaux portés "à bout de bras par tous les acteurs des deux rives".

"Il demeure évident que la réussite de ces projets est tributaire de la mobilisation de financements suffisants et d'investissements conséquents pour en assurer l'opérationnalité, ainsi que d'un suivi rigoureux et régulier grâce à la mise en place d'un mécanisme d'évaluation et de suivi", a-t-il soutenu, affirmant que l'Algérie ne ménagera "aucun effort" pour apporter sa contribution à "cette approche innovante et inclusive pour le bien de tous".

"L'Algérie, qui a toujours inscrit son appartenance à l'espace méditerranéen comme axe stratégique de sa politique étrangère et comme priorité de sa coopération internationale, ne managera aucun effort pour apporter sa contribution à cette approche innovante et inclusive pour le bien de tous", a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministre s'est attardé sur le gaz naturel, "qui a largement façonné le profil énergétique des deux rives", lequel, selon lui, offre dans la démarche algérienne d'ensemble "un modèle de partenariat réussi à plusieurs niveaux".

Il a cité, pour preuve, l'approvisionnement de l'Union européenne en gaz algérien à travers les gazoducs euromaghrébins qui, illustre, a-t-il noté, "ce lien structurel entre nos zones voisines et qui sera demain conforté par la réalisation du projet de raccordement Lagos-Alger aux multiples retombées positives".

Evoquant le Forum d'Alger sur les énergies, organisé le 8 avril dernier, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que les quelque 300 participants, représentants les pays de la sous-région parties prenantes de ce processus, ont adressé des messages "forts" pour amorcer une "nouvelle" dynamique de coopération et de partenariat "gagnant-gagnant".

Il a estimé que les idées et initiatives, qui ont émergé des 45 propositions de projets issus du Forum d'Alger, notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ou encore les plateformes d'échanges de bonnes pratiques, "donnent une dimension concrète à notre feuille de route pour réussir notre transition vers un modèle économique durable et sobre en carbone".

"Notre devoir et notre responsabilité est d'être à l'écoute et d'intégrer les propositions ainsi formulées dans nos politiques sectorielles", a-t-il souligné.

M. Sabri Boukadoum conduit la délégation algérienne aux travaux du Sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée qui se tient lundi à Marseille, et auquel 10 pays du Dialogue 5+5 Méditerranée prennent part, rappelle-t-on.

Le sommet a l'ambition de relancer une nouvelle dynamique de coopération entre les pays de la Méditerranée occidentale.