Afrique: CAN 2019 - L'Angola veut tenir tête à la Tunisie

Logés dans le groupe E de la CAN 2019, Angolais et Tunisiens se rencontrent ce lundi. Pour cette première affiche de la poule E, les Palancas Negras veulent déjà créer la sensation devant une cohérente équipe de la Tunisie.

De retour à la CAN avec une nouvelle équipe après 4 ans d'absence, l'Angola veut tendre d'entrée un piège aux Aigles de Carthage.

Le capitaine de l'équipe angolaise, Mateus Galiano, conscient du fait que la Tunisie est une équipe compétitive, ne s'interdit pas un exploit.

« la Tunisie est une bonne équipe. les joueurs angolais composés en majorité de jeunes sont dans de bonnes dispositions pour créer la surprise » a déclaré l'attaquant d'Arouca » a-t-il laissé entendre.

« Mon équipe fera tout son possible pour réaliser un résultat positif face à un sérieux prétendant au titre« , a indiqué le sélectionneur serbe de l'Angola, Srdan Vasiljevic.

5 quarts de finale sur les 7 dernières éditions de la CAN, la Tunisie a pour objectif de faire mieux lors de la CAN 2019. Et cela passe par une bonne prestation contre les Angolais dès le premier match.

Disposant de joueurs comme Naim Sliti, Wahbi Khazri, Youssef Msakni, les Aigles de Carthage devraient passer sans souci le cap des Palancas Negras. Gagner, c'est l'objectif du sélectionneur Alain Giresse.

« Dans une telle compétition, c'est toujours bon de bien la démarrer et, pour la circonstance, nous nous sommes bien préparés pour aller le plus loin possible. l'Angola est une formation qui s'appuie sur un football engagé avec de la vivacité et des joueurs de qualité« , a-t-il fait savoir.

« ce ne sera pas un match facile mais, mes camarades et moi avons fait une bonne préparation et nous sommes prêts pour empocher nos trois premiers points de cette CAN« , a dit le défenseur tunisien de l'ES Sahel Wajdi Kechrida.

Les deux équipes se retrouvent ce lundi à partir de 17h GMT à Suez. La dernière confrontation entre ces deux nations lors d'une phase finale de la CAN remonte en 2008 au Ghana avec un score nul et vierge.