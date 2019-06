Soudan: La Coalition de la Jeunesse Révolutionnaire présente une Initiative pour la période de Transition

Khartoum — - La Coalition de la Jeunesse Révolutionnaire sur Terrain a présenté une Initiative de Gouvernement durant la période de transition, qui repose sur un Gouvernement dirigé par des Civils et régi par un Document Constitutionnel convenu.

L'Initiative présentée par le Président de la Coalition, Hussam-Eddin Haitham, repose sur un nombre d'axes, dont le plus important est la mise en place d'un Gouvernement Civil conformément à un Système Parlementaire composé d'un Conseil des Ministres aux compétences indépendantes, d'une Assemblée Législative auquel participeront les Forces de Liberté et de Changement, les autres Forces, les Forces Armées et les Organisations de la Société Civile.

L'Initiative appelle également à un Cessez-Le-Feu dans toutes les Zones d'Opération.

Hussam a déclaré que l'Initiative soulignait l'importance de fixer le Prix en Douane et d'imposer un Contrôle sur les Transports et de revoir les Investissements existants dans le pays et le Travail d'une Salle pour Contrôler les Marchés et les Entreprises et empêcher le Monopole des Marchandises et le Contrôle des Prix.

L'Initiative a également appelé à la Restructuration d'un nombre d'Installations Gouvernementales, empêchant le Port d'Armes à Khartoum et dans d'autres Etats du pays, accordant une attention particulière à la Technologie et aux Systèmes Electroniques et renforçant les Relations Internationales.

L'Initiative préconise d'éviter le recours à la religion pour atteindre des objectifs politiques, de s'intéresser au rôle de la Science et de la Technologie, d'appliquer la Responsabilité à l'encontre des Personnes impliquées dans le processus de démantèlement du Sit-in, du Droit du Martyr et de la Propriété du Peuple. Révolutionnaires.

L'Initiative affirme en outre la nécessité d'accélérer la Formation du Gouvernement de Transition, en fixant une Proposition de Période de Transition de deux ou trois ans, la Propreté des Vestiges du pays de l'ancien Régime avant la mise en place d'Elections Libres et Equitables, ainsi que la Représentation des Jeunes au Conseil Législatif est de 60%.