Soudan: KABASHI - Le CMT demande l'unification de l'initiative éthiopienne et africaine

- Le chef du Comité politique et porte-parole du Conseil militaire de transition (CMT) Lt-Gen. Shamsuddine Kabbashi a déclaré qu'il existait une différence entre les documents éthiopiens et africains sur la médiation entre le CMT et les forces de la déclaration de liberté et de changement(FDLC).

Lt-Gen. Kabbashi a déclaré lors d'une conférence de presse au Palais de la République dimanche soir que l'accord conclu précédemment prévoyait de fournir aux médiateurs un document de négociation commun offrant une vision unifiée visant à supprimer les obstacles et à créer un environnement propice à la négociation, soulignant que le CMT attend une réponse des médiateurs.

Kabbashi a déclaré que le président du CMT n'avait pas lu le document éthiopien qui contrarie à l'accord avec le Premier ministre éthiopien, Abi Ahmed, ce qui est inacceptable et il dépasse et n'apprécie pas les parties, ajoutant qu'il n'y avait pas de contact direct avec les (FDLC), mais uniquement via des intermédiaires.

M.Kabbashi a souligné la nécessité de s'en tenir au consensus et au dialogue pour résoudre le problème dans le pays et a souligné que le CMT attendait une initiative unifiée des médiateurs éthiopiens et africains, soulignant avoir répondu aux conditions des FDLC, transmis par le médiateur éthiopien.

Kabbashi a évoqué l'émergence de blocs de la jeunesse et de groupes politiques devant être accompagnés pour assurer la sécurité du pays.