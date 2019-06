Tunisie: CAN 2019 - Naïm Sliti rêve grand pour sa sélection

Il est l'un des artistes de la CAN 2019. Il, c'est le milieu offensif tunisien Naïm Sliti. Pour cette compétition, le joueur de 26 ans est très ambitieux.

Éliminés à 5 reprises en quarts de finale lors des 5 dernières éditions de la CAN, Naïm Sliti et la Tunisie veut franchir cette étape. C'est ce qu'à laissé entendre le joueur dijonais à l'AFP.

« On a envie de passer ce cap. A chaque fois, ça se joue à rien. La dernière CAN (élimination en quarts par le Burkina Faso), on était frustrés après le match. On sentait qu'on pouvait aller au bout car on avait une super équipe.

A chaque édition, on finit en quarts. On a cette ambition d'aller au moins en demies. Maintenant, c'est sur le terrain, c'est le jour J« , a-t-il fait savoir.

« On a de supers joueurs offensivement. Notre jeu est porté vers l'avant, comme l'Algérie ou le Maroc. Mais la différence pour aller au bout, c'est une bonne assise défensive.

Offensivement, je pense qu'on va faire la différence. Mais si tu la fais et que tu prends un but à chaque contre... Il faudra être solide défensivement, et devant, à nous de faire le travail » a ajouté l'ancien Lillois.

Assumer ce statut sera le maître mot des joueurs tunisiens lors du premier match de la CAN 2019. Naïm Sliti et ses coéquipiers jouent ce lundi l'Angola à 17h GMT.