Angola: La société Bimbas sacrée meilleure productrice au salon de la banane

Caxito — La société agricole de Bimbas de la province de Benguela a remporté le prix de grand producteur lors de la 8ème édition de la Foire de la banane, qui s'est déroulée du 21 au 23 juin, dans la province de Bengo.

La province de Benguela a de nouveau gagné Banane d'or, après sa prouesse de 2018, lors de la 7e édition remportée par ferme Manuel Monteiro, tandis que la municipalité siège de la province de Bengo (Dande) revalidé le titre obtenu l'année dernière dans la catégorie des petits producteurs.

Le Salon de la banane a également distingué les sociétés Agrozootec (machines et matériel agricoles), TPA (meilleure couverture journalistique), Fidelidade (assurance), Banque BFA (meilleure représentation bancaire), Vera Nova (meilleur stand de facteurs de production), Sunigest (meilleur stand des études et projets). L'hôte Bengo a remporté le prix de la meilleure représentation provinciale.

La foire a reçu 12 mille visiteurs et a réuni 250 exposants, entre nationaux (Bengo, Benguela, Luanda, Cuanza Sul et Malanje) et des étrangers (Portugal) de différents secteurs qui interviennent dans la chaîne de production de la banane et d'autres produits d'origine agricole.

Le Salon de la banane est une initiative du gouvernement provincial de Bengo et organisé par Novagrolider, en collaboration avec les société Caxito Rega et Agrozootec dans le but de faire connaître les potentialités de la province.