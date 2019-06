Seychelles: Les œufs de sternes, un des mets favoris au pays, sont rares et coûteux cette année

Les œufs d'oiseaux sont un mets de saison aux Seychelles: ils sont rares et leur prix est élevé cette année. Les œufs de sternes, disponibles de juin à août, sont collectés cette année uniquement sur Bird Island, l'île la plus septentrionale des Seychelles.

Bird Island reçoit des milliers d'oiseaux qui viennent y pondre leurs œufs. SNA n'a pas été en mesure de parler aux autorités de l'île privée malgré l'envoi de plusieurs courriels.

L'Island Development Company (IDC), l'autre fournisseur d'œufs de sterne, a déclaré dans un communiqué que cette année, il ne ferait pas de collecte. Cela fait partie d'un effort visant à récolter les œufs de manière durable. La collecte sur l'île Desnoeuf se fait tous les deux ans.

SNA a appris qu'un carton de 180 œufs (six plateaux de 30) est vendu à 110 dollars. Les interlocuteurs avec lesquels à parlé la SNA ont déclaré que les œufs - plus petits que des œufs de poule - s'avéraient être un luxe et très coûteux: 0,60 dollar par œuf.

«Je pense que la conservation a un impact sur notre culture. À la fin des années 1970, je me souviens que les œufs d'oiseaux étaient vendus à la rue du Marché. Ceux-ci pouvaient être trouvés le long de la rue dans de grandes boîtes en bois. On pouvait l'acheter comme bon nous semblait. C'était l'époque des goélettes. De nos jours, avec tous les moyens de transport, les œufs sont plus rares et plus chers chaque année », a déclaré Nanette Ernesta de Beauvallon.

"Nous avons déjà déployé nos agents de protection de la nature à Desnouef et à Resif - pour la surveillance, nous surveillons également deux autres îles sur lesquelles on trouve la sterne noire. Nous collaborons également étroitement avec les gardes forestiers de l'île Aride", a expliqué Mme Muzungaille ajoutant que la surveillance cessera lorsque la saison de la sterne prendra fin au mois de septembre (Gerard Larose ) Photo License: CC-BY

Communément appelé 'dizef zwazo' en créole, l'œuf moucheté a un jaune orange vif, à la différence des autres œufs à jaunes, généralement de couleur jaune. C'est un mets délicat qui peut être cuisiné en omelette, cuit dur et mangé avec une pincée de sel ou préparé en salade.

«Même si les gens disent que les œufs sont chers, j'adore ceux-ci et, malgré leur prix, j'en achète toujours », a déclaré Renette Telemaque. «Après tout, vous n'en mangez pas tout au long de l'année», a-t-elle ajouté.

Linda Marie - une mère célibataire de deux enfants - a déclaré que les autorités devraient repenser la gestion de ce mets délicat. «C'est normal d'avoir des directives concernant la collecte des œufs, mais je suis sûr que les sternes grasses pondent leurs œufs sur de nombreuses autres îles. Pourquoi ne pas collecter de ces îles aussi? "A déclaré Mme. Marie, se référant aux 115 îles qui composent l'archipel des Seychelles dans l'ouest de l'océan Indien.

«Par exemple, utilisez des prisonniers pour la collecte. Cela permettra non seulement de garantir l'approvisionnement de sorte que les gens puissent en acheter chaque année, mais aussi de contrôler la hausse des prix. "

Chantal Magnan, d'Anse La Mouche, a déclaré: «Je ne me soucie pas vraiment des œufs, je ne vais pas passer de commande ni faire de longues queues pour en avoir. Par conséquent, sa disponibilité sur le marché ne m'affecte pas. "

C'est un mets délicat qui peut être cuisiné en omelette, cuit dur et mangé avec une pincée de sel ou préparé en salade. (Sharon Ernesta) Photo License: CC-BY

Un autre problème qui a surgi cette saison est celui du braconnage. Dans son communiqué à la presse locale, IDC a expliqué les incidents portés à sa connaissance.

«IDC a appris que certaines boîtes d'oeufs d'oiseaux portant son logo sont actuellement utilisées. IDC aimerait préciser que ce sont probablement des boîtes datant de l'année dernière qui ont été réutilisées par d'autres personnes ou agences. "

La SNA a demandé à la directrice générale de la Division de la conservation et de la gestion de la biodiversité au ministère de l'Environnement, Marie May Muzungaille, si des cas de braconnage avaient été signalés.

«Nous n'en avons reçu aucune, mais nous avons déjà déployé nos agents de protection de la nature à Desnouef et à Recif deux autres îles sur lesquelles la sterne noire se trouve en grand nombre - pour la surveillance. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les gardes forestiers de l'île Aride », a expliqué Mme. Muzungaille, ajoutant que la surveillance prendrait fin à la fin de la saison des sternes, au mois de septembre.