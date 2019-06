Angola: Zaire - La Marine marchande et les Ports s'engagent dans la formation de techniciens

Soyo — Le sous-secteur de la Marine marchande et des Ports a défini samedi dernier, dans la ville de Soyo, province du Zaire, la formation continue des techniciens et la réhabilitation des infrastructures connexes comme les voies pour relancer son activité dans les années à venir.

Le directeur national de l'Institut Maritime et Portuaire d'Angola (IMPA), Nazareth Neto, qui se prononçait lors de la cérémonie de clôture du 1er conseil technique de ce sous-secteur, a dit que cette formation visait à doter les techniciens des connaissances approfondies sur leur domaine de travail, leur permettant d'être reconnus au niveau international. Cette formation sera sanctionnée par un Certificat international.

À cette fin, il a souligné que le secteur Marine marchande et Ports travaillait avec le ministère du Pétrole afin que ce dernier puisse mettre à sa disposition des centres de formation sous-utilisés afin de renforcer les établissements d'enseignement existants.

Cependant, il a cité les centres de formation rattachés à la Marine marchande et Ports qui sont en fonctionnement : l'Académie de pêche de Namibe, le centre de formation maritime de Kwanza Sul, l'Institut de logistique et de transports de Luanda, une autre institution située dans la ville de Lubango (Huila).

Nazareth Neto a révélé que son secteur espérait signer un accord de coopération avec la République de Cabo Verde ainsi que d'autres pays afin qu'ils fournissent des enseignants à ces centres angolais.

Concernant les infrastructures, il a fait savoir que trois des six ports angolais étaient en train d'être élargis et rénovés, notamment ceux de Luanda, Namibe et Cabinda.

Il a également rappelé que le nouveau port en eau profonde de Cabinda, dans la région de Caio Litoral, était également en construction, ce qui, à son avis, pourrait résoudre, avec son achèvement, l'embarquement et le débarquement de passagers et de fret dans cette région plus au nord du pays, ainsi que des pays voisins (RDC et République du Congo).